Russland svarer etter Sumy-angrepet: – Ukraina fortsetter å bruke sivile som menneskelige skjold

Minst 34 mennesker er drept og minst 117 er såret etter et russisk rakettangrep mot byen Sumy i den nordøstre delen av Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter. To av de drepte skal være barn.

Kreml kommenterte angrepet for første gang mandag.

Russland retter angrepene sine kun mot militære eller militærrelaterte mål, sier talsperson Dmitrij Peskov, ifølge Reuters.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria sier det russiske forsvarsdepartementet at militæret angrep Sumy med to Iskander-raketter. De sier at angrepet var rettet mot et møte for ukrainske militærledere.

– Ukraina fortsetter å bruke sivile som menneskelige skjold, hevder departementet.

Les også: Blodig palmesøndag i ukrainske Sumy

Macron: – Ignorering av menneskeliv

Angrepet kritiseres kraftig. Polens statsminister Donald Tusk karakteriserte det på denne måten:

– Dette er den russiske versjonen av en våpenhvile.

– Blodig palmesøndag, Sumy, Ukraina, skrev han videre på X.

Ukrainsk helsepersonell bærer bort en drept person i Sumy-angrepet søndag 13. april. (HANDOUT/AFP)

Statsledere verden over reagerer lignende etter søndagens angrep på byen med rundt 250.000 innbyggere.

– Russlands handling er åpenbar ignorering av menneskeliv, internasjonal lov og den diplomatiske innsatsen til president Trump, uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Det trengs sterke tiltak for å påtvinge Russland en våpenhvile. Frankrike jobber utrettelig mot dette målet, sammen med sine partnere, la Macron blant annet til.

Les også: Zelenskyj ber Trump komme til Ukraina før en fredsavtale

– Åpenbart en krigsforbrytelse

Canadas nye statsminister Mark Carney skriver at Russland nok en gang valgte å angripe uskyldige sivile.

– Våre tanker går til familiene til de drepte og sårede i dette brutale angrepet. Ukraina har vist sin forpliktelse til fred – og Russland må nå gå med på en umiddelbar våpenhvile, skriver Carney på X.

Tysklands påtroppende statsminister, eller kansler, Friedrich Merz mener at angrepet er et prakteksempel på en forrædersk aksjon.

– Angrepet på Sumy var åpenbart en krigsforbrytelse. Det finnes ikke noe bedre eksempel på perfiditet. En målrettet og planlagt krigsforbrytelse.

Også EU reagerer:

– Et barbarisk angrep gjort enda mer avskyelig ved at folk hadde samlet seg for å feire palmesøndag i fred. Russland var og forblir aggressoren, i åpenbare brudd på folkeretten, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på X.

Les også: FN-sjefen sjokkert etter russisk angrep mot ukrainsk by

Trump: – Ikke min krig

– Jeg synes det er forferdelig, sa USAs president Donald Trump til pressen søndag kveld amerikansk tid.

Den britiske storavisen The Guardian spekulerer mandag på hvordan Sumy-angrepet kan øke presset på USA til å innta en tøffere tone i de diplomatiske samtalene med Vladimir Putin og russiske myndigheter.

Russland hadde selv ikke kommentert angrepet da presidenten møtte pressen, men Trump hevder at han har fått informasjon.

USAs president Donald Trump møter pressen søndag kveld amerikansk tid. (Nathan Howard/Reuters)

– Jeg ble fortalt at de gjorde en feil.

– Du mener at det var utilsiktet? spurte en reporter.

– De gjorde en feil. Jeg tror det var … altså, du må spørre dem, svarte Trump før han brått fyrte løs mot tidligere president Joe Biden:

– Dette er Bidens krig. Dette er ikke min krig. Jeg har vært her i en veldig kort periode. Han ga milliarder av milliarder av dollar. Han skulle aldri ha tillatt det. Hvis han hadde hatt hjerne, som han ikke hadde og ikke har, ville han ikke latt den krigen starte, svarte Trump.

USA ga totalt 65 milliarder dollar i støtte til Ukraina under Bidens presidentperiode, ifølge Finansavisen.

Les også: USAs Ukraina-utsending hardt ut mot Sumy-angrepet

Les også: Russland bekrefter at de skjøt ned ukrainsk kampfly

Les også: Russland og Tyrkia har snakket om våpenhvileforsøk i Ukraina