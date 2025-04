Partifellen som går åpent ut mot Trump: – Russland ler av oss

Kongressmannen Don Bacon (61) representerer delstaten Nebraska i Representantenes hus i den amerikanske kongressen. I motsetning til de fleste av partifellene i Huset og Senatet, er Bacon åpent kritisk til valg gjort av president Donald Trump.

– Russland og Kina ler av oss nå. Vi har sparket en av våre beste ledere, sa Bacon til CBS News etter at Trump og hans administrasjon sparket sjefen for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA), general Timothy Haugh.

– De siste ukene har altfor mange av mine republikanske partifeller – inkludert Trump – behandlet Russland med silkehansker, skrev Bacon nylig i et innlegg i The New York Times, om håndteringen av krigen i Ukraina og med beskjed om at USA må stå opp mot russernes Vladimir Putin.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Kritikere som Don Bacon mener Donald Trump ikke har vært tøff nok mot Putin. (Vyacheslav Prokofyev/AP)

Kongressmannen, som sitter i Forsvarskomiteen i Huset, har dessuten foreslått en lov som gir Kongressen rett til å blokkere tollvedtak gjort av presidenten, noe blant andre Axios og Finansavisen har omtalt.

Toll-forslaget kommer i kjølvannet av Trumps tollkrig. Trump har i etterkant refset Bacon, samt et dusin andre republikanere i Kongressen som har tatt til orde for en slik lov, og kalt dem «opprørere».

Donald Trump er tilbake i maktens korridorer i Det hvite hus. (Pool via AP/AP)

Republikanerens «lilla» distrikt

Gerard Toal er professor ved amerikanske Virginia Tech, og følger amerikansk innen- og utenrikspolitikk tett. Han svarer på hvorfor Don Bacon går åpent ut mot Trump, og ikke minst hvorfor han «tør» å gjøre det – gitt at Trump har for vane å slå hardt ned på partifeller som kritiserer ham.

– All politikk er lokalpolitikk (Eng.: «All politics is local»), sa en gang den tidligere lederen i Representantenes hus, Tip O’Neill. Det betyr at for å forstå handlingene til et medlem av Kongressen, må man først se på politikerens distrikt og dets sammensetning, innleder Toal til Dagsavisen.

Gerard Toal, professor ved Virginia Tech, her avbildet under et besøk i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

---

Representantenes hus (ofte bare kalt Huset) består av 435 medlemmer, valgt i enmannskretser. Kretsene er fordelt mellom delstatene etter befolkning, og samtlige medlemmer av Representantenes hus velges annethvert år. (NTB)

---

Toal forklarer at Donald Trump tidligere har forsøkt å «slå ut» Don Bacon i primærvalget, med andre og mer «Trump-vennlige» kandidater i partiet, men at han har mislyktes med dette.

– Don Bacon ble gjenvalgt med bare noen tusen stemmer i forrige valg (rundt 8300 stemmer i 2024-valget og 6000 i 2022, journ.anm.), sier Toal og fortsetter:

– Distriktet hans (Nebraskas 2. distrikt) er det vi kaller et «lilla» distrikt som kan vippe begge veier politisk, så Bacon trenger så mange moderate demokratiske stemmer som mulig for å bli gjenvalgt. Han oppfører seg derfor slik man kan forvente at han skal oppføre seg for å holde på kongressplassen sin.

Les også: USA-kjenner: – Trump «adlet» Vance da han valgte ham (+)

Trump, «den store sjefen»

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, påpeker at det er få republikanere som Bacon i Kongressen.

– Trump får kritikk fra tid til annen av et knippe moderate republikanere, som Bacon, Maine-senator Susan Collins og Alaska-senator Lisa Murkowski. De er innvalgt av mer moderate velgere og er ikke representative for partiet generelt, forklarer Mjelde til Dagsavisen.

Som Dagsavisen før har omtalt, har Det republikanske partiet de siste årene blitt kalt «Trumps parti», nettopp fordi Trump har hatt en så enorm makt over de sentrale politikerne i partiet.

Don Bacon forsøker å tekkes velgere som kan vippe både til demokratisk og republikansk side, mener ekspert. (KENT NISHIMURA/AFP)

Men det har vært merkbar nervøsitet i de republikanske rekkene over Trumps tollpolitikk den siste tiden, mener ekspertkollega Gerard Toal.

– Representantene vet at dette (Trumps toll-grep, journ.anm.) er generelt upopulært, og de frykter hva dette vil gjøre med økonomien. De vil få skylden, og de vil da miste sine seter, sier han.

Hvis USA er på vei mot en resesjon og betydelige prisstigninger, vil derfor «ren og skjær eksistensiell bekymring for egen overlevelse» få noen republikanere i Representantenes hus til å gå mot Trump, forklarer Toal.

– Etter hvert som økonomien sliter, øker sannsynligheten for at de gjør det. Men hvert kongressdistrikt er forskjellig, og noen representanter vil frykte at plassen deres utfordres i primærvalg. Derfor fortsetter de å støtte «den store sjefen» offentlig, selv om de privat kan tenke at han er en tufs, tilføyer han.

Les også: Snart 100 dager med Trump «2.0»: – Han fortsetter med «flood the zone»

Les også: Trump, Europa og spillet om Nato: – Han ryster dere ut av sløvheten (+)

Les også: Stoltenberg om russisk Nato-trussel: – Det er de som er der ubedt