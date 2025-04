Zelenskyj: Kinesiske stridende tatt til fange i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj sier at han vil kreve en forklaring fra Kina på hvorfor kinesere befinner seg i Ukraina og kjemper sammen med russiske styrker.

– Våre militære tok to kinesiske borgere som kjempet i den russiske hæren. Dette skjedde på ukrainsk territorium, i Donetsk-regionen. Vi har fangenes dokumenter, bankkort og persondata, sier Zelenskyj i sosiale medier og legger ved en video av en av de angivelige kineserne.

Zelenskyj sier også at det var seks kinesiske soldater blant de russiske soldatene som de var i kamp med da de to ble tatt til fange. Han sier de har dokumentasjon på at mange flere kinesere kjemper sammen med russerne.

Zelenskyj krever at USA, Europa og «alle i verden som ønsker fred», reagerer på nyheten.

Selv om Kina er nær alliert med Russland og har trappet opp støtten siden krigen startet i 2022, bedyrer de at de er nøytrale i krigen og ikke selger våpen til Russland.

Fra før er det kommet fram at tusener av soldater fra Nord-Korea er satt inn i kampene i Ukraina sammen med de russiske styrkene, blant annet i Kursk.

