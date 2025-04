Det kommer fram i en årsrapport for 2024, skrevet av Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet i Oslo.

I et av kapitlene forteller flere anonyme lærlinger blant annet om utrygge arbeidsforhold, usikkerhet knyttet til obligatorisk opplæring og mistillit til ledere.

«Pulsklokka mi tar helt av mens jeg er på jobb, er livredd sjefen», skriver en lærling.

«Jeg har forsøkt å si ifra så mange ganger. Jeg får bare beskjed om at jeg er hårsår og at jeg må tåle at folk som har vært i bransjen siden før jeg ble født vet bedre enn meg. De bruker ord som «småungen», «snowflake» og «hans kongelige høyhet» når de snakker om meg og til meg», skriver en annen.

Over halvparten (53 prosent) av Oslos lærlinger har besvart lærlingundersøkelsen for 2024. Totalt svarte 1074 av 2040.

17,8 prosent svarte «nei» på spørsmål om bedriften har «laget en plan over det du skal lære», heter det i rapporten.

– Hjerteskjærende

– Som lærlingombud har jeg de siste fem årene fått mange henvendelser fra lærlinger som opplever at de av ulike grunner ikke har et trygt og godt arbeidsmiljø, skriver Sofie Haug Changezi i en e-post til Dagsavisen.

Hun har skrevet sin siste rapport som elev- og lærlingombud og skal nå bli spesialrådgiver.

– Min opplevelse er at disse lærlingene har blitt behandlet på en uverdig måte av lærebedriften, og ikke i henhold til verken det opplæringsloven eller arbeidsmiljøloven stadfester. Det er enkelte lærlinger som har stått altfor lenge i krevende situasjoner alene, og at deres rettigheter har vært brutt over lengre tid.

– At lærlinger kjenner på frykt, ensomhet og motløshet i sin opplæringstid mener jeg er et svik mot de som velger yrkesrettet utdanning, supplerer hun.

Sofie Haug Changezi, Elev- og lærlingombudet i Oslo. (Sturlasson/Oslo kommune)

– Hva er det mest kritikkverdige, slik du ser det?

– Det er selvfølgelig kritikkverdig at lærebedrifter bryter lærlingenes lovfestede rettigheter generelt, men jeg anser det som svært kritikkverdig når lærlinger har det så utrygt eller krevende i lærebedriften at det går ut over både deres faglige utvikling og psykiske helse, svarer Changezi.

– Det har tidvis vært hjerteskjærende å motta vitnesbyrd om tøffe forhold fra unge mennesker i det som ofte er deres første møte med arbeidslivet. Flere forteller om psykisk uhelse grunnet situasjonen de står i med lærebedriften, og det ytres sterke følelser som fortvilelse, sinne og frykt i henvendelsene, skriver lærlingombud Changezi.

Lærlingrådet: – Mobbing og trakassering

Changezi forteller at flere lærlinger ikke stoler på systemet.

– Jeg har brukt mye tid på å etablere tillit i samtaler. Det er flere lærlinger som har ønsket å være anonyme i henvendelsene, og det kommer ofte fram historier som forklarer at behovet for anonymitet er grunnet manglende tillit til systemet, samt en frykt for represalier.

Ann-Kristin Birkelund er leder for lærlingrådet i Oslo, som skal sikre nødvendig informasjon og sørge for at lærlinger kjenner til egne rettigheter.

– Det vi dessverre ser for mye av er at det fortsatt er utfordringer med mobbing og trakassering. Det er noen gjengangere, spesielt i yrker som er mannsdominerte, hvor det er kvinnelige lærlinger. Det ser vi i lærlingundersøkelsen også, sier hun til Dagsavisen.

Ann-Kristin Birkelund, leder i lærlingrådet. (Privat)

Til tross for henvendelser om mobbing og trakassering, trives de aller fleste lærlingene i Oslo godt, sier Birkelund.

– Vi får mange positive henvendelser fra nåværende lærlinger og ferske fagarbeidere, som vil utgjøre en positiv forskjell for lærlingene i byen.

Hun trekker fram at mange også flytter og pendler til Oslo for læreplass.

– Flesteparten av lærlingene i Oslo har det bra og trives godt, og det er vi veldig glade for. Vi må også huske på at Oslo er et av de fylkene i Norge med aller mest lærlinger fra andre områder, som enten pendler eller flytter for læreplass. Dette kan også være utslagsgivende, mener lederen av lærlingrådet.

– Kan være utrolig vanskelig

Birkelunds råd mottar daglig henvendelser fra lærlinger, og flere historier har gjort sterke inntrykk.

– Vi skal sørge for at de føler seg hørt og sett og at noen tar saken videre. Jeg tror det viktigste er at de vet at det er bra at de sier ifra, og så skal det selvsagt følges opp.

Hun peker på at mange lærlinger er unge og ferske i arbeidslivet, og at det derfor kan være ekstra belastende.

– Vi prøver å bidra med det vi kan, som for eksempel å sette dem i kontakt med korrekt veileder hos Utdanningsetaten, som da både kan ta kontakt med bedriften og lærlingen. Nå finnes det også rådgivere og helserådsgivere for lærlinger i Oslo kommune. Det er jo ofte ganske graverende situasjoner, og det kan være utrolig vanskelig å stå i. Spesielt når man er ung.

– Det er ekstremt krevende å være ung og stå opp mot voksne mennesker som egentlig skal være trygge veiledere.

– Kommunen må ta større ansvar

Changezi mener at kommunen må ta en mer aktiv rolle for å fange opp lærlingenes arbeidsmiljø.

– Oslo kommune må ta et større ansvar for å sikre at lærlingene har en trygg og god læretid. Utdanningsetaten har et ansvar for oppfølging av Oslos lærlinger ved å blant annet godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter, samt sørge for at lærebedriftene oppfyller kravene til opplæring i bedrift, skriver lærlingombudet.

– Skoleeier kan sikre lærlingenes rettigheter i større grad ved å sørge for at vi har gode systemer for å sikre at lærebedriftene har nødvendig veiledningskompetanse til å veilede lærlinger på en forsvarlig måte, fortsetter Changezi.

Hun peker også på at kommunen ikke har oversikt over hvordan alle lærlingene har det i lærebedriften.

– Skoleeier må derfor utarbeide gode systemer for å innhente lærlingenes stemmer, da dette er avgjørende for at Oslo kommune kan forbedre praksis.

Utdanningsetaten: – Det tar vi på alvor

Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Anita Tjelta, sier at de er kjent med at flere lærlinger opplever tøffe arbeidsforhold.

– I Osloskolen er vi opptatt av å sikre en trygg og god læretid for at lærlingene skal kunne fullføre sin yrkesfaglige utdanning. Vi kjenner til at ikke alle lærlinger har det like bra, og kan oppleve utrygge arbeidsforhold og mangelfull kommunikasjon. Det tar vi på alvor, sier Tjelta i en uttalelse til Dagsavisen.

Hun legger ikke skjul på at undersøkelsen og årsrapporten er viktig for Utdanningsetaten.

– Den årlige lærlingundersøkelsen og lærlingmobudets årsrapport gir oss innsikt i hva som fungerer, og hva som er krevende for lærlinger i Oslo. Det er viktig innsikt for oss i arbeidet med å forbedre kvaliteten i opplæringen. Vi er glad for lærlingombudets innspill, og ønsker å fortsette det gode samarbeidet med ombudet for å sørge for enda mer treffsikre tiltak på dette området i tiden fremover.

Tjelta sier at de har tatt en rekke grep for at bedrifter skal gi god opplæring.

– Vi arbeider for at alle lærebedrifter skal sørge for god opplæring og oppfølging av sine lærlinger. Vi gjennomfører møter med alle bedrifter som søker godkjenning som lærebedrift. Vi har utviklet kurs for å styrke instruktører og faglig lederes trygghet og kompetanse i rollen som veiledere i bedrift.

– Vi har et tett samarbeid med samarbeidsorgan for lærebedrifter. Samarbeidsorganene er et viktig ledd i oppfølgingen av lærlinger og lærebedrifter. Vi gjennomfører kvalitetsoppfølgingsbesøk og følger opp læreforhold der det oppstår utfordringer eller konflikter som kan føre til heving av lærekontrakter, sier hun videre.

Hun nevner også en ny temaplan fra Oslo byråd.

– Arbeidet styrkes nå ytterligere gjennom byrådets forslag til temaplan for arbeid med lærlinger og læreplasser i Oslo. Temaplanen vil sørge for at vi får økt kunnskap om lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø, og sørge for mer systematisk oppfølging. Det ligger også i temaplanen kompetanseutvikling for instruktører, faglige ledere og prøvenemnder, sier Tjelta.

