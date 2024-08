Serieleder Vålerenga vant toppkampen mot Moss – keepertabbe og absurd bom på Melløs

Halvveis ut i den første omgangen på Melløs vandret El-Abdellaoui innover fra høyrekanten, og med en praktfull avslutning sendte han VIF i ledelsen. Kantspilleren tegnet fredag ny langtidskontrakt med Vålerenga som gjelder ut 2027-sesongen.

Like etter sidebyttet utnyttet Vegar Hedenstad en stor feil fra vertenes sisteskanse Mathias Eriksen, og forsvarsspilleren scoret enkelt 2-0.

– Hjemmelagets oppoverbakke ble plutselig veldig stor. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, sa TV 2s Amund Lutnæs.

Vertene yppet seg framover i jakten på redusering, men serieleder VIF holdt unna og fikk med seg alle tre poengene. Mees Rijks fikk en eventyrlig sjanse til å score 3-0 med i underkant av ti minutter igjen, men spissen klarte utrolig nok ikke å få avsluttet på åpent mål.

Vålerenga har ikke tapt i 1. divisjon siden 0-2-nederlaget mot Kongsvinger 16. mai.

Før avspark oppsto det kontroverser da flere VIF-supportere stormet billettboden på Melløs. Det gikk utover Securitas-vakter og flere frivillige.

– Jeg blir bare trist av at de ikke forstår at det står frivillige der som blir løpt ned og angrepet. Jeg reagerer med ubehag og sorg over at man skal oppføre seg sånn, sa arrangementsansvarlig i Moss, Tor Anders Brenno, til TV 2.

