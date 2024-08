Helomvending: Nordås’ treningskamerat Per Svela er i Paris

– De som styrer, har tatt til vettet og tok en skikkelig kuvending, sier Svela til NRK.

Han sier det likevel er muligheter for å få en OL-akkreditering. Han fikk beskjed torsdag kveld.

– Jeg hev meg rundt og kom så fort jeg kunne for å følge opp Narve, sier Svela.

Svela har tidligere opplyst at han ikke hadde planer om å reise til Paris. Flere medier har omtalt sakene som handler om at Svela ikke fikk nødvendig akkreditering for å følge Nordås på trening og oppvarming under OL.

– Jeg tror jeg kan være med i OL-landsbyen og på stadion og følge ham opp slik han ønsker. Jeg tror det blir veldig bra, sier Svela.

Etter at det ble kjent at Filip, broren til Jakob Ingebrigtsen, hadde fått akkreditering til lekene, gikk Svela hardt ut mot Olympiatoppen og Friidrettsforbundet.

Fredag tok Nordås seg komfortabelt videre til semifinale på 1500 meter.