Blummenfelt om ryktene: – Jeg er fremdeles triatlet

For noen måneder siden ble det hevdet at han kom til å skrive under en treårskontrakt med World Tour-laget Jayco fra januar 2025.

– Jeg er i hvert fall fremdeles triatlet. Nå er det først OL i Paris, og så er det over til Ironman etterpå. Der venter det flere konkurranser før sesongen er over, sa Blummenfelt da NTB fikk knappe fem minutter med ham ved bredden av den utskjelte Seinen i OLs deltakerlandsby søndag ettermiddag.

Lørdagens regn gjorde at det ikke ble noen svømmetrening i mektige Seinen søndag. Vannkvaliteten var for dårlig til at det kunne tillates. Kanskje er det i orden igjen til at det kan trenes der mandag.

Tirsdag skal etter planen triatlonøvelsen for menn smelles i gang i sentrum av Paris. Der skal Blummenfelt forsøke å gjenta suksessen med gull i OL i Tokyo for tre år siden.

Helsefarlig?

– Vi får trent i bassenget nå etterpå, men det hadde vært greit å få testet forholdene i vannet, for det er mer strøm i vannet enn det var i fjor. Det hadde vært fint og kunne teste ut hvilken linje vi skal velge oppover, men det er likt for alle.

– Er du bekymret for at forurensingen gjør at du kan få vondt i magen og at den kan skade helsen din?

– Nei. Det tror jeg ikke skjer underveis. Det er heller det at vi kan komme til å sitte på do tre dager etterpå. Vi får bare håpe at de tar målingen og testingen av vannet seriøst og at vi kan stole på dem, sier 30-åringen fra Bergen.

Blummenfelt mener at han har fått gjort jobben inn mot mesterskapsdagene i Paris. 5. august skal han også delta i stafett for Norge sammen med Vetle Thorn, Lotte Miller og Solveig Løvseth.

– Jeg har vært fire uker i høyden i Font-Romeu og to og en halv uke i lavlandet etterpå. Jeg har fått trent solid og bra og er spent på hva treningen har gjort med formen målt mot det jeg har gjort tidligere i år.

I blinde

Han sier at han hadde høyere forventninger til de løpene han gjorde i mai.

– Jeg løp for sakte i Yokohama og trodde at jeg skulle løpe fortere i Cagliari, men så fikk jeg en punktering og fikk ikke løpt mot de beste der. Jeg føler at jeg ikke akkurat kommer inn til OL i blinde, men med litt mer usikkerhet enn jeg gjorde inn mot OL i Tokyo. Men jeg tror at treningen har vært såpass i de fem-seks siste ukene at jeg kan være med å overraske.

– Hva skyldes variasjonen i prestasjonene etter OL-gullet i Tokyo?

– Det kommer nok av variasjonen i treningsflyten. Jeg hadde noen gode enkeltløp i fjor og hadde større forhåpninger til enkeltløpene i mai. Jeg trodde at formen skulle være bedre, men at jeg har fått rettet det inn igjen i tide.

– Kan du vinne igjen?

– Jeg har hatt enkelte økter der jeg har tenkt at jeg er på rett spor, og at jeg har tenkt at jeg kan være med å kjempe om seieren. Jeg tror at jeg har kicket som kreves mot slutten om jeg henger med til det er igjen rundt fire kilometer.

Det var på slutten av løpet i Tokyo at han hadde satte inn rykket som ingen kunne svare på.

