Canadas trener utestengt fra OL etter dronesak

Assistenttrener Andy Spence skal lede de regjerende mesterne resten av turneringen, opplyser Canadas olympiske komité (COC) fredag.

– I løpet av det siste døgnet har vi blitt oppmerksomme på ytterligere informasjon om tidligere bruk av droner mot motstandere, også før De olympiske leker 2024 i Paris, forteller Kevin Blue, generalsekretær i Canadas fotballforbund.

Det var under en trening i forkant av kampen mot New Zealand at Canadas støtteapparat skal ha brukt drone for å spionere på motstanderens trening.

I uttalelsen COC opplyser Blue at Priestman er suspendert fra sin jobb til etter turneringen og også etter sluttføringen av forbundets eksterne gjennomgang.

Priestman har benektet å ha vært involvert, men sto frivillig over lagets åpningskamp mot New Zealand. Hun har imidlertid beklaget overfor de newzealandske spillerne og sagt at det øverste ansvaret ligger hos henne. Canada vant for øvrig den aktuelle kampen 2-1.

New Zealands olympiske komité klaget saken inn for IOC. I en pressemelding skrev de at operatøren ble pågrepet av franske myndigheter og identifisert som en analytiker knyttet til Canadas kvinnelandslag. Vedkommende og en trenerassistent ble sendt hjem etter hendelsen.

Saken granskes også av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

