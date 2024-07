Skriver norsk filmhistorie i Venezia

Saken oppdateres

Dag Johan Haugeruds nye «Kjærlighet» blir den første norske spillefilmen på 38 år som skal vises i selve hovedkonkurransen på verdens eldste filmfestival. Her skal «Kjærlighet» konkurrere om Gulløven, som ved siden av Gullpalmen i Cannes og Gullbjørnen i Berlin regnes blant verdens tre fremste filmpriser. Sist en norsk film ble vist i hovedkonkurransen i Venezia, var i 1986 da Oddvar Einarson «X» ble tatt ut i konkurransen. Den vant juryens spesialpris.

Dag Johan Haugerud viste også filmen «Barn» i Venezia i 2019, da i sideprogrammet Giornate degli Autori.

Andrea Bræin Hovig i hovedrollen

- Jeg er veldig glad for muligheten til å få presentere «Kjærlighet» for et internasjonalt publikum på filmfestivalen i Venezia, sier Haugerud i en pressemelding fra Norsk filminstitutt etter at programmet for Venezia-festivalen ble offentliggjort tirsdag.

Andrea Bræin Hovig spiller hovedrollen i «Kjærlighet», som er den andre filmen til Haugerud i trilogien hvor «Sex» utgjorde den første filmen, med premiere i februar i år. «Sex» har hele ti Amanda-nominasjoner foran utdelingen i Haugesund i august. Blant annet er Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr begge nominert til beste skuespiller i hovedrolle for sine roller, mens Haugerud selv er nominert for beste regi.

Les anmeldelsen av Dag Johan Haugeruds «Sex» her: Sex, drømmer og urbane byggeklosser (+)

Cruising

I pressemeldingen for Venezia-uttaket heter det følgende om den nye filmen: «I «Kjærlighet» møter vi legen Marianne (Andrea Bræin Hovig) og hennes kollega, sykepleieren Tor (Tayo Citadella Jacobsen). Ingen av dem er ute etter et konvensjonelt forhold. En kveld da Marianne er på vei hjem med båten etter en date, møter hun Tor som tilbringer nettene på ferjen der han cruiser etter andre menn. Når Marianne hører Tor fortelle om den tilfeldige nærheten og samtalene som kan oppstå i forbindelse med cruising, begynner hun å vurdere om dette også kan være et alternativ for henne».

Blant de øvrige skuespillerne i «Kjærlighet» er Marte Engebrigtsen, Thomas Gullestad og Lars Jacob Holm.