Aksjoner mot jernbanenettet i Frankrike før OL-åpningen: – Et massivt angrep

Det statlige jernbaneselskapet SNCF opplyser til nyhetsbyrået AFP at det har vært aksjoner i «stor skala», og at jernbanenettverket er lammet.

Aksjonene skal ifølge AFP være rettet mot høyhastighetsnettverket TGV.

– SNCF har vært offer for flere samtidige ondsinnede handlinger i løpet av natten, opplyser den franske nasjonale togoperatøren.

Videre i uttalelsen heter det at angrepene påvirket de atlantiske, nordlige og østlige toglinjene.

– Brannangrep ble startet for å skade anleggene våre, opplyser selskapet.

Arbeidet med å reparere skadene vil vare over helgen. Det innebærer at avganger innstilles på flere av linjene.

Den franske idrettsministeren Amélie Oudéa-Castéra fordømmer aksjonene.

– Det er forferdelig. Å angripe lekene er å angripe Frankrike, sier hun til BFMTV.

Åpningsseremonien i Paris-OL går av stabelen fredag kveld. Hundretusenvis av tilskuere vil følge de rundt 90 båtene med anslagsvis 7500 utøverne langs Seinen.

Mange skal ta toget inn til Paris fredag. I tillegg begynner mange franskmenn ferie.

Samtidig er sikkerhetsoppbudet like enormt. Franske Le Monde skriver at over 30.000 politifolk og sikkerhetspersonell vil være involvert under seansen.

Les også: Frykt før valget: – Jeg går bare ut når jeg virkelig må

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere