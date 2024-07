LeBron James blir amerikansk flaggbærer i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Basketballstjernen kommer til å bære det amerikanske flagget når seremonien skal holdes på Seinen fredag.

USAs OL-lag bekrefter nyheten på X.

– Det er en utrolig ære å representere USA på denne globale scenen, spesielt når man kan samle hele verden sammen. Sport har kraften til å bringe oss alle sammen, og jeg er stolt over å være en del av dette viktige øyeblikket, sier James.

Han deltar i sitt fjerde og antatt siste OL, etter å ha debutert for hele 20 år siden i Aten.

I OL-debuten endte det med et sjokkerende tap for Argentina i semifinalen og bronsemedaljer for James og USA, men både i 2008 og 2012 ble det amerikansk gull med James på laget.

39-åringen var ikke med i 2016 eller 2021 (utsatt fra 2020), men bestemte seg for å delta i 2024.

USA stiller nok en gang som klare favoritter, men var nær ved å gå på en blemme mot Sør-Sudan i en oppkjøringskamp i helgen. Da sikret James 101-100-seier med de to avgjørende poengene.

