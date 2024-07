Danske publikumsfavoritter fra start: – Godt å ha Carl å lene seg på

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Både Muamer Branajac og Carl Lange ble klare for Vålerenga mens laget var på ferie, og dermed har danskene hatt en knapp uke med sine nye lagkamerater på treningsfeltet før begge fikk sine debuter i fredagens treningskamp mot Kongsvinger.

Det gikk egentlig så bra som det kunne gått, da Branajac scoret to i sin debut og Lange kom inn og bidro sterkt til at Vålerenga kjørte over Kongsvinger etter hvilen og til slutt vant komfortabelt.

– Det eneste som kunne vært bedre enn det her er vel om jeg hadde scoret ett mål til, slik at jeg hadde fått hat-trick i debuten, sier Branajac til Dagsavisen og ler.

Les flere saker om Vålerenga her

Debutantene snudde til VIF-seier

Med strålende solskinn og masse folk på tribunen ble det etter hvert en festaften igjen på Intility, der laget avsluttet vårsesongen med å overhøvle Sandnes Ulf med 8-0. Etter litt ferierust den første omgangen, tok Vålerenga over da Brajanac og Lange kom inn til sine debuter etter pause og snudde 0-2 til 4-2-seier etter scoringer fra Kamara, Brajanac x2 og Filip Thorvaldsen som punkterte til 4-2.

– All ære til de som kom inn etter pause, og veldig kjekt å se at både Muamer og Carl allerede viser hva de kan tilføre oss, men vi kan ikke akseptere det vi gjorde i den første omgangen. At vi ikke lykkes med alt er én ting, men det å gjøre ting annerledes enn det vi har blitt enige om kan vi ikke ha noe av, sier VIF-trener Petter Myhre etter snuoperasjonen som til slutt førte til høstsesongens første seier.

Han var imidlertid langt mer fornøyd med nykommerne, og det han så av laget etter pause. Selv om Myhre faktisk ikke fikk med seg at Brajanac endte kampen med to mål.

– Det er godt for han å score sine første mål allerede i den første kampen. Han er hentet inn for å score mål, og da er det alltid godt for en spiss å komme i gang fra start. Det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, men så skal både han og Carl få tid til å bli kjent med klubben, sine nye lagkamerater, vår spillestil, en ny by og det å bo alene her, forteller Myhre.

VIF-trener Petter Myhre var glad for å se debutene til Branajac og Lange, men ikke like fornøyd med alt han så mot Kongsvinger (Pål Karstensen)

Les også: Drømmedebut for Brajanac som scoret to da VIF snudde til seier (+)

Hjelper hverandre

Men fullt så alene er det ikke sikkert de blir, da Brajanac og Lange kjenner hverandre litt fra før. Danskene mener i hvert fall at det er en klar fordel at de har blitt hentet inn til samme klubb på samme tid.

– Det gjør alt mye lettere. Jeg merker at det har vært lettere for meg å være i klubben når du har en landsmann i Carl som også er her. At begge to er nye og skal lære både byen, laget og ligaen å kjenne og sette seg inn i alt som er nytt er mye enklere når vi er to sammen. Det er godt å ha en kamerat å lene seg litt på, da jeg kjenner Carl litt fra før etter at vi har møttes flere ganger da vi har spilt mot hverandre i Danmark. Jeg vet hvor god fotballspiller han er, så jeg er glad for å se han på mitt eget lag, sier Brajanac.

Carl Lange og Muamer Branajac har spilt mot hverandre mange ganger før i Danmark, men gleder seg nå over å være på samme lag (Pål Karstensen)

Dansken, med bosniske aner, følger godt med på skandinavisk fotball og ser både norsk og svensk fotball. Dermed kan det hende at han ikke trenger så lang tid til å venne seg til et nytt land, da han tross alt har vært her tidligere.

– Jeg har spilt i Obosligaen for Aalesund tidligere, slik at jeg kjenner litt til ligaen og hva jeg går til. Det tror jeg vil hjelpe til med overgangen fra Danmark, men jeg vet også at det spilles litt raskere her enn vi kanskje gjør i Danmark. Der er det mer taktisk, mens her er det litt mer rom å spille i. Det passer meg egentlig veldig bra det, sier Brajanac og fortsetter:

– Mine styrker er at jeg både kan være en sterk spiss man kan spille opp på, og være en som er god i boksen og god på hodet, men samtidig er jeg også en fox in the box som er god til å dukke opp på rett sted til rett tid. Den kombinasjonen der håper jeg skal føre til at jeg kan score mange mål for Vålerenga.

Les også: Gjermund Østby om VIF-exiten: – Det kom veldig brått på (+)

Offensiv slagkraft

Også sportssjef Joacim Jonsson er veldig fornøyd med sine to nyervervelser.

– Det er klart at det er bra av Brajanac å score mål i debuten, og komme i gang fra start. Som spiss er det alltid viktig å få noen enkle mål fra start, og utover det skapte han også sjanser på egenhånd. Men jeg synes Lange var vel så bra, da han ikke hadde en eneste feilinvolvering på de minuttene han fikk spille. Konkurransen offensivt er sylskarp, og de som har kommet inn nå er meget gode. Det gir oss et luksusproblem, som er godt å ha utover høsten, sier Jonsson til Dagsavisen.

Mot Kongsvinger skapte Ola Kamara det første målet til Brajanac med et glimrende forarbeid, mens han ga vekk det andre målet da han sentret til nykommeren før 3-2. Utligningen til 2-2 satte Kamara inn selv, mens Filip Thorvaldsen satte inn 4-2 da han curlet et skudd i det lengste hjørnet. I tillegg startet Mees Rijks, Jones El-Abdellaoui og Daniel Håkans, så offensivt ser det veldig bra ut for Vålerenga.

– For meg var det en god start, da jeg kom inn og scoret to mål. Lagkameratene finner meg bra allerede, og vi har allerede snakket mye om hvordan de skal finne meg og hvordan vi skal gjøre det bra sammen. Alle er her for å få Vålerenga til å rykke opp, og jeg skal gjøre mitt for at vi skal lykkes med det målet, avslutter VIF-nykommeren.

Les også: Nytt utlån for Vålerenga-midtstopper (+)

Les også: Sjøvold Thorstensen fikk ny Vålerenga-kontrakt