Canadas statsminister varsler store økonomiske endringer

Carney og Det liberale partiet gikk denne uka seirende ut av valget i Canada.

På sin første pressekonferanse fredag lovet den nyvalgte statsministeren store endringer i canadisk økonomi, ifølge ham de største siden andre verdenskrig.

– Det vil bli en ekstremt spennende tid når vi tar kontroll over landets økonomiske framtid, sa han.

Carney har tidligere vært sentralbanksjef i både Canada og Storbritannia.

Møter Trump

Carney opplyste videre at han førstkommende tirsdag skal møte president Donald Trump i Det hvite hus.

Forholdet mellom USA og Canada er anstrengt etter at Trump innførte 25 prosent toll på canadiske produkter, og han har også gjentatte ganger truet med å annektere nabolandet.

Carney understreker at han ikke kommer til å gi etter for press fra Trump når det kommer til handel.

– Kommer til å kjempe

– Canadierne valgte en ny regjering som kan stå opp mot president Trump og bygge en sterk økonomi, sier han.

– Regjeringen min kommer til å kjempe for å oppnå en best mulige avtalen for Canada, la han til.

Under fredagens pressekonferanse opplyste Carney også at britenes kong Charles og dronning Camilla vil besøke Canada 26. og 27. mai.

Kongen, som formelt er statsoverhode i Canada, skal delta under åpningen av den nye nasjonalforsamlingen i Ottawa, bekrefter det britiske kongehuset.

