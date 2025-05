Hvorfor gjør dere regnbueflagget til noe det ikke er?

Symbolikken i regnbueflagget er like enkel som den er vakker: Det er plass til alle. Dette er et viktig budskap som ikke handler om politikk, men om grunnleggende menneskerettigheter.

«Homo» blir fortsatt brukt som skjellsord i skolegårdene. Barn av regnbuen er redde for å bli mobbet eller banket opp.

Å heise regnbueflagget er en støtte til mangfold og toleranse. Det viser at dette er en trygg sone for skeive. At vi tar imot deg akkurat som du er.

Når Kristelig Folkeparti og andre synes det er vanskelig, blir jeg opprørt.

Både internasjonalt og her hjemme har verdikonservative prøvd å gjøre regnbuens budskap splittende. Utenfor landegrensene ser vi stygge tilbakeslag mot skeives rettigheter i mange land, også nær oss. Mange er redde.

I Norge er det fortsatt barn og unge som føler seg utrygge på skolen, som vet at de er annerledes og som er redde for å bli avslørt. «Homo» blir fortsatt brukt som skjellsord i skolegårdene. Barn av regnbuen er redde for å bli mobbet eller banket opp.

Skolen er det stedet barna våre bruker mest tid. Regnbueflagget handler om fellesskap. Det handler om å sende et trygt og positivt signal til skeive barn og ungdommer om at de ikke er alene. At vi står sammen. At det er greit å være den du er og elske den du vil.

Regnbueflagget signaliserer at du er velkommen. Det signaliserer trygghet. Politikk som utfordrer det mangfoldet, bidrar til det motsatte.

Flagget betyr mye for mange. Likevel kommer diskusjonen opp hvert eneste år, og noen velger å legge meninger i flagget som ikke er der.

Det er nemlig ikke slik at du trenger å være enig i alt organisasjoner på det skeive feltet mener. Du kan likevel flagge med regnbueflagget fordi du tror på fellesskap, mangfold og likeverd.

Synet av regnbueflagget signaliserer at du er velkommen. Det signaliserer trygghet. Politikk som utfordrer det mangfoldet, bidrar til det motsatte.

I jakten på nye velgere vet KrF så inderlig godt hvilken dam de fisker i med flaggvedtaket sitt.

Når partiet i praksis vil forby norske skoler å henge opp regnbueflagget, ofrer de følelsen av trygghet og aksept for barn som føler seg annerledes på sperregrensens alter.

Les også debatt: Dypt skuffende og trist fra KrF og EBU, men ikke overraskende

Dagsavisen mener: Det nye KrF avtegner seg. Partiet dreier til høyre (+)

Les også kommentar: Hvor er prinsippene, Ulstein? (+)

Les også intervju: Han har fått mye kjeft. Nå svarer Ulstein om prideflagg og veien videre for KrF (+)