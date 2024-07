Ingebrigtsens erkerival bekreftet klar for OL – VM-vinneren fra 2022 vraket til 1500-meteren

Det skriver BBC.

Wightman tok gull på 1500-meteren under VM i Eugene for to år siden, før Kerr kopierte landsmannens bragd i Budapest i fjor. Førstnevnte har imidlertid blitt nødt til å nøye seg med en plass på 800 meter under OL i Paris. Nylig uteble han fra britenes OL-uttak på grunn av en leggskade.

– De potensielle konsekvensene ved å delta kunne vært forferdelige. Jeg er veldig glad for å ha blitt tildelt en sjanse likevel, har Wightman uttalt.

Kerr er ventet å bli en sterk konkurrent for Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås under lekene i Paris. Under Diamond League-stevnet i Eugene i mai var Kerr knepent sterkere enn Ingebrigtsen på én engelsk mil. Ingebrigtsen slo tilbake med seier under Bislett Games, riktignok uten Kerr på startstreken.

Forrige helg tok Ingebrigtsen gull på både 1500 og 5000 meter under NM i Sandnes. Han står bokført med tre EM-gull på hver av distansene etter en ny gulldobbel i Roma i begynnelsen av juni.

Den verbale duellen mellom Ingebrigtsen og Kerr har gått i offentligheten siden VM i Budapest, hvor Kerr trakk det lengste strået. Briten avsluttet best og spurtslo den seiersvante nordmannen med 27 hundredeler i Ungarn.

Kerr har tidligere sagt at Jakob Ingebrigtsen har «store svakheter», mens nordmannen har respondert med at Kerr «bare er en i mengden».

Les også: Rabattkoden økte prisen på bussbillettene til Nor-Way: – Årets kaktus

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere