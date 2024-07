Deschamps måtte forklare hvorfor han byttet ut Mbappé: – Ikke i sin beste form

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den Real Madrid-klare gullkalven har slitt med å sette et betydelig preg på årets europamesterskap i Tyskland. Etter å ha vært regissøren bak Frankrikes matchvinnerscoring i åpningskampen mot Østerrike, pådro 25-åringen seg et brudd i nesa.

Det gjorde at han sto over den andre puljekampen mot Nederland. Siden har han vært nødt til å benytte en maske for å beskytte ansiktet. I EM-kvartfinalen mot Portugal fikk imidlertid nesa til Mbappé hard medfart ved flere anledninger.

– Han følte seg veldig sliten. Han er ikke i sin beste form, men likevel alltid ærlig med meg og resten av laget når han føler at han ikke har kapasitet til å akselerere, sa Deschamps etter kampen.

Tross flere smeller spilte Mbappé den første av de to ekstraomgangene. Etter 105 minutter var det imidlertid slutt.

– Jeg så at han kjempet i den første ekstraomgangen, men etter det var det meningsløst (å beholde ham på banen). Kylian er alltid ærlig, så det var helt naturlig å bytte inn friskt blod.

Mbappé ble erstattet av Paris Saint-Germain-spiller Bradley Barcola, som scoret ett av Frankrikes fem mål i straffesparkkonkurransen.

