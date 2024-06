Jonas Abrahamsen leder klatrekonkurransen i Tour de France – Bardet vant åpningsetappen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Abrahamsen kom seg i brudd sammen med åtte andre ryttere tidlig på den 206 kilometer lange etappen fra Firenze til Rimini i Italia. På en knalltøff åpningsetappe viste nordmannen styrke i flere av de mange stigningene.

Da 28-åringen kom først opp en kategori-2-stigning med 70,5 kilometer igjen til mål, tok han over ledelsen i klatrekonkurransen fra spanjolen Ion Izagirre. Den ga han aldri fra seg, selv om bruddet ble innhentet.

I kampen om etappeseieren holdt DSM-lagkameratene Romain Bardet og Frank van Den Broek unna for forfølgerne i en sekundstrid mot slutten av etappen, og den 33 år gamle Tour de France-veteranen Bardet sikret sin fjerde etappeseier totalt i rittet.

Da Abrahamsen krysset mållinjen, sikret han seg norsk ledelse i klatrekonkurransen for første gang i historien.

– Det er alltid gøy å få en trøye, og klatretrøya er jo kjempestort i Tour de France. Jeg veide 60 kilo for fire-fem år siden: Likevel å greie å ta klatretrøya ved å gå opp 20 kilo, nå veier jeg 80, det er gøy det også, sier Abrahamsen til TV 2.

Historisk

Telemarkingen leder kampen om klatretrøya med 13 poeng, to flere enn franske Valentin Madouas.

Madouas så ut til å kunne true Abrahamsens grep om klatretrøya da nordmannen måtte slippe i kamp med Madouas, Bardet og van Den Broek opp etappens nest siste stigning.

Men da Madouas også måtte gi tapt for Bardet og van Den Broek, som ikke var med i det opprinnelige nimannsbruddet, kunne ingen ta igjen Abrahamsen i klatrekonkurransen. Det gjorde ikke så mye at han kom til mål et kvarter etter vinneren.

Thor Hushovd fikk kjøre med klatretrøya i 2011, men da ledet hans lagkamerat Philippe Gilbert klatrekonkurransen. Belgieren ledet da sammenlagt og kjørte istedenfor med den gule ledertrøya.

Knalltøff åpning

Forutenom bruddet med Abrahamsen som sikret nordmannen klatretrøya, ble starten av etappen preget av et slit for Tour de France-giganten Mark Cavendish.

Spurteren håper å ta rekorden for antall etappeseiere i Tour de France, men slet med å holde følge med hovedfeltet på den første etappen.

Britens lag Astana slapp ned flere hjelperyttere for å holde Cavendish i gang. Astanas Michele Gazzoli endte i steded med å bli førstemann til å bryte årets Tour de France.

Cavendish kom seg til slutt i mål, med omtrent 10 minutter til gode på tidsfristen. Han hadde da med seg fire av sine Astana-lagkamerater. Fabio Jakobsen satt i samme gruppe.

Nesten ti minutter før, og en halv time etter vinneren, kom Alexander Kristoff og andre sterke spurtere som Jasper Philipsen og Dylan Groenewegen til mål.

