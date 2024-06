Nytt EM-selvmål etter tyrkisk brøler – uselvisk Ronaldo da Portugal avanserte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Akaydins selvmål like før halvtimen var det sjette totalt i årets mesterskap. En upresis gjennombruddspasning fra João Cancelo endte i føttene på Akaydin, men svak kommunikasjon med sisteskanse Altay Bayindir gjorde at en tilsynelatende enkel pasning i stedet endte i 2-0-scoring for Portugal. Akaydin er den andre spilleren i EM-historien med selvmål fra utenfor sekstenmeteren.

– Det er total kommunikasjonssvikt. Jeg tror Akaydin kjenner på det når han innser at han har slått en fatal pasning, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Ti minutter ut i annen omgang valgte en uselvisk Cristiano Ronaldo å servere Bruno Fernandes på åpent mål etter lekkert angrepsspill, og Manchester United-spilleren la enkelt på til 3-0. Med scoring ville Ronaldo tatt rekorden som tidenes eldste målscorer i et EM.

Manchester City-spiller Bernardo Silva sendte Portugal foran tjue minutter ut i første omgang. Rafael Leão og Nuno Mendes vartet opp med lekkert kombinasjonsspill ute til høyre, før sistnevnte fant Silva foran mål med hjelp av en tyrkisk fot.

– For et tempo de kommer med på venstresiden, skrøt TV 2s kommentator Morten Langli.

I siste puljerunde onsdag spiller Portugal mot Georgia i Gelsenkirchen, mens Tyrkia møter Tsjekkia i Hamburg. Portugal er allerede sikret 1.-plassen i gruppe F, og i åttedelsfinalen venter en av tabelltreerne fra gruppe A, B eller C.

Tyrkia trenger på sin side poeng mot Tsjekkia i den siste puljerunden for å være sikret annenplassen. Med tap er de avhengig av å bli blant de beste gruppetreerne om det skal bli avansement. 2.-plassen i gruppe F skal opp mot vinneren av gruppe D, som inneholder både Frankrike og Nederland.

I 2016 gikk Portugal hele veien til topps i EM i Frankrike. For tre år siden sa det stopp mot Belgia i åttedelsfinalen.

---

Fotball EM menn lørdag:

Georgia – Tsjekkia 1-1 (1-0)

46.524 tilskuere.

Mål: 1-0 Georges Mikautadze (str. 45), 1-1 Patrik Schick (59).

Dommer: Daniel Siebert, Tyskland.

Gult kort: Guram Kashia, Giorgi Gvelesiani, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Georgia, Vladimír Coufal, Lukás Provod, David Jurásek, Tomás Holes, Tomás Soucek, Tsjekkia.

Lagene:

Georgia (3-2-3-2): Giorgi Mamardashvili – Solomon Kverkvelia (Giorgi Gvelesiani fra 81.), Guram Kashia, Lasha Dvali – Otar Kakabadze, Giorgi Tsitaishvili (Luka Lochoshvili fra 61.) – Zuriko Davitashvili (Giorgi Chakvetadze fra 61.), Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili – Georges Mikautadze (Giorgi Kvilitaia fra 87.), Khvicha Kvaratskhelia (Saba Lobzhanidze fra 81.).

Tsjekkia (3-4-3): Jindrich Stanek – Tomás Holes, Robin Hranác, Ladislav Krejcí – Vladimír Coufal, Lukás Provod (Antonín Barák fra 80.), Tomás Soucek, David Jurásek (Petr Sevcík fra 80.) – Václav Cerný (Matej Jurásek fra 54.), Patrik Schick (Mojmír Chytil fra 67.), Adam Hlozek (Ondrej Lingr fra 54.).

Tyrkia – Portugal 0-3 (0-2)

61.047 tilskuere.

Mål: 0-1 Bernardo (22), 0-2 Samet Akaydin (selvmål 29), 0-3 Bruno Fernandes (56).

Dommer: Felix Zwayer, Tyskland.

Gult kort: Abdülkerim Bardakci, Samet Akaydin, Zeki Celik, Tyrkia, Rafael Leão, João Palhinha, Portugal.

Lagene:

Tyrkia (4-2-3-1): Altay Bayindir – Zeki Celik, Samet Akaydin (Merih Demiral fra 74.), Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu – Hakan Calhanoglu, Kaan Ayhan (Ismail Yüksek fra 57.) – Yunus Akgün (Arda Güler fra 68.), Orkun Kökcü (Yusuf Yazici fra 45.), Kerem Aktürkoglu (Kenan Yildiz fra 57.) – Baris Alper Yilmaz.

Portugal (4-3-3): Diogo Costa – João Cancelo (Nélson Semedo fra 67.), Rúben Dias, Pepe (António Silva fra 81.), Nuno Mendes – Vitinha (João Neves fra 87.), João Palhinha (Rúben Neves fra 45.), Bruno Fernandes – Bernardo, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão (Pedro Neto fra 45.).

---

