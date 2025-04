Trump om børsnedgang: Noen ganger må man ta medisin

– Noen ganger må man ta medisin for å fikse noe, sa Trump til journalister om bord på Air Force One søndag kveld, da han var på vei tilbake til Washington etter en helg med golfspilling i Florida.

Han la til at handelspartnere «kommer til bordet», og at de «ønsker å snakke», og at han ikke med overlegg skaper salgsbølger på børsene. Videre sa han at han ikke vil inngå noen avtale med Kina med mindre handelsunderskuddet løses, og at han har snakket med europeiske og asiatiske ledere om tollene som er innført.

Trumps økonomirådgiver Keith Hassett sa søndag at flere enn 50 land har kontaktet Det hvite hus for å starte handelsforhandlinger.

Trump presenterte onsdag planer om ytterligere tollsatser på varer fra de fleste av verdens land. En rekke økonomer har advart om at Trumps tollpolitikk kan gi negative konsekvenser for amerikansk økonomi. Blant dem er USAs sentralbanksjef Jerome Powell, som fredag advarte om at tollen kan føre til økt inflasjon og redusert økonomisk vekst.

