Nederland fikk mål annullert mot Frankrike – første 0-0-kamp i EM

Resultatet betyr at begge lag står på fire poeng etter to kamper i gruppe D. Nederland er foran på målforskjell.

Østerrike står med tre poeng, mens Polen er uten poeng og dermed uten sjanse til avansement før siste runde. I siste gruppekamp skal Frankrike møte Polen i Dortmund, mens Nederland og Østerrike spiller i Berlin.

Frankrikes kaptein Kylian Mbappé ble sittende hele kampen på benken etter at han pådro seg et brudd i nesen mot Østerrike. Trener Didier Deschamps tok ingen sjanser med gullkalven de håper skal lede dem til sin første EM-tittel siden 2000.

Fredagens kveldskamp i Leipzig var den 21. i rekken i årets europamesterskap, og der endte det for første gang målløst. Fire ganger har det bare blitt scoret ett mål.

Annullert

Nederlands offensive midtbanespiller Simons var aktiv på det som denne sesongen har vært hans hjemmebane. 21-åringen har vært utlånt fra PSG til RB Leipzig.

Med 20 minutter igjen trodde han at han sendte Nederland i ledelsen, men scoringen ble annullert som følge av offside etter en langvarig VAR-sjekk. Dommerne mente at Denzel Dumfries sperret for Frankrike-keeper Mike Maignan.

Milans sisteskanse skulle likevel ha fått det svært vanskelig med å redde avslutningen.

Før det hadde Frankrike vært svært farlige uten å få uttelling. Den største sjansen rotet Adrien Rabiot bort.

Nederland skapte den første sjansen ved Jeremie Frimpong etter bare to minutter, men de var heldige som ikke havnet under etter et kvarter. Først kom Rabiot helt fri foran mål, men i stedet for å avslutte selv valgte han å spille ballen til Antoine Griezmann, som ikke rakk å stokke beina.

God Verbruggen

Minuttet etterpå kom Griezmann til en god skuddmulighet, men ballen seilet like utenfor. Etter pause fortsatte Frankrike å skape sjanser uten å få nettsus. Det bidro Nederland-keeper Bart Verbruggen i stor grad med. Han spiller til daglig i Premier League-klubben Brighton.

Deretter skulle Simons få annullert sin scoring, og kampen ebbet ut i uavgjort.

Frankrike tapte EM-finalen på hjemmebane i 2016 og har siden det spilt to VM-finaler. «Les Bleus» er en het gullkandidat i Tyskland. De vant også i 1984.

Nederlands eneste EM-seier kom i 1988, da med finaleseier over Sovjetunionen.

