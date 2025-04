I Oslo denne påsken? Dette kan du gjøre med barna

Påsken er ikke bare hytta, skitur, kvikk-lunsj og sol. Også storbyen har mange aktiviteter og kulturelle opplevelser å by på i påsken – selv når det regner.

Derfor hjelper Dagsavisen deg med å finne påske- og læringsgleden i Oslo denne ferien.

Teknisk museum

Med mer enn 100 prøv-selv-installasjoner, temautstillinger, verksteder, billøp, labyrint og vitenshow er det ingen grense for hvor mye tid man kan tilbringe på Teknisk Museum.

Denne påsken, mellom klokken 11 og 16 får barna også mulighet til å bidra til å løse påskemysteriet. Robotselen Paro er stjålet, og museet trenger deres hjelp til å finne gjerningsmannen. Undersøk hårprøver i mikroskop, utfør pennetest og sovepulvertest, avslør hemmelige beskjeder med UV-lykt og identifiser fingeravtrykk.

Passer for: Nysgjerrige og lekne barn i følge med en voksen. Noen show og omvisninger krever påmelding.

Pris: 125 kroner for barn, og 190 kroner for voksne. Familie (2 voksne + 4 barn): 550 kroner.

Billettene til Teknisk Museum gir deg tilgang til alle museets utstillinger og aktiviteter, i tillegg til Oslo Vitensenter og Nasjonalt medisinsk museum, med enda flere utstillinger og interaktive installasjoner.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 10 til 17.

Toginteresserte Jeppe Steigner (2) tok seg god tid med Teknisk Museum sin modelljernbane. (Lise Åserud/NTB)

Norsk Folkemuseum

I påskeferien omgjøres museet på Bygdøy til en levende påskekrim. Let etter spor, bli kjent med mistenkelige karakterer, og løs gåten om bunadens forbannelse. Påskekrimmen starter ved Besøkssenteret.

Folkemuseet byr blant annet også på påskeverksted for de minste, påskeutstilling i Utstillingshallen, lekekrok, åpent fjøs, snekkersmi, omvisning i Gol Stavkirke, kaféer og påskekonsert den 19. og 20. april i Norsk Kirkekunst klokken 15.

Passer for: Påskekrimmen passer for voksne og barn over 8 år. Resten av museet passer for alle barn som ønsker, i følge med en voksen.

Pris: Gratis for barn, og 195 kroner for voksne.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 12 til 16.

PÅSKE Eva Marie Nordbø fra Oslo maler nøye på sitt påskeegg på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. (Lise Åserud/NTB)

Tøyenbadet

Det nyåpnede svømmebassenget er et av Norges største badeanlegg, med fire basseng inne og tre ute. Også her er det åpent hele påsken, til noe begrensede åpningstider.

Passer for: Alle badeglade barn og voksne som lengter til sommeren. Barn under 10 år må ha følge med en voksen.

Pris: Enkeltbillett for barn mellom 3 og 17 er 35 kroner, og for voksne 170 kroner.

Åpningstider i påsken: Billettsalget er åpent hele påsken fra klokken 9 til 14.30, og bassenget stenger klokken 15.

Åpning av Tøyenbadet Det nye Tøyenbadet ble innviet 6. januar 2025. (Heiko Junge/NTB)

Oslo Reptilpark

I Reptilparken kan du lære mer om alt som kryper og kravler. Her finner du blant annet kvelerslanger, snoker, gekkoer, øgler, pilgiftfrosk, tarantellaer, en dvergkrokodille, aper, skilpadder og fisk – og en sort enke, verdens giftigste edderkopp.

Passer for: Barn og voksne som er nysgjerrige på dyrene du ikke ser så ofte.

Pris: 210 kroner for barn, og 240 kroner for voksne.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 10 til 18.

Eva Bjelke Mørch holder en Kongephyton slange i Oslo Reptilpark under et besøk i høstferien. (Heiko Junge/NTB)

Sørli besøksgård

For dem som er glade i mer tradisjonelle dyr, er Sørli gård åpen denne påsken. Her bor det blant annet kaniner, høner, sauer og gris. Det lages mat fra klokken 12, og det finnes bål for dem som vil ta med egen mat.

Aktivitetene starter klokken 13 hver dag. Torsdag og fredag vil det være veving og ullarbeid, lørdag og søndag påskequiz og veving, og mandag kan man så frø i potter.

Passer for: Alle barn og voksne.

Pris: Gratis for alle.

Åpningstider i påsken: Hver dag fra klokken 11 til 15.

Nobels Fredssenter

Lyst til å lære om fred og menneskerettigheter? Nobels fredssenter tilbyr omvisninger for barn denne påsken. Sammen med Frida og Freddy Fredsdue kan barn fra 4 til 10 år også være detektiver på fredssenteret før eller etter barneomvisningen.

Passer for: Barn og voksne som vil lære om Nobels fredspris og noen av dem som har vunnet den.

Pris: Gratis for barn, og 170 kroner for voksne, opp til 2 voksne pr. barn.

Åpningstider i påsken: Åpent hele påsken fra klokken 11 til 17. Omvisningene skjer klokken 11.15 og 13.15 torsdag og lørdag.

Dueslipp fra Nobel senteret Nobels Fredssenter tilbyr omvisning for barn og unge i påsken. (Frederik Ringnes/NTB)

Ekeberg Rideskole og husdyrpark

Om du har lyst til å hilse på rundt 10 ulike raser og 100 dyr, blant annet ferske geitekillinger, er Ekeberg husdyrpark stedet for deg. Her kan barn mellom 1 og 12 år prøve seg på ridning ved «runderidning», og på søndager mellom klokken 12 og 14 er det mulig å kjøre med hest og vogn.

Søndag denne påsken kommer Påskeharen til Husdyrparken og gjemmer små sjokoladeegg til alle barn som deltar på påskerebusen.

Det finnes også en traktorbane, bålpanne og lekeområder.

Passer for: Alle barn og voksne.

Pris: 90 kroner for voksne og barn over to år. Runderidning koster 50 kroner per runde, og hest og vogn koster 90 kroner per person.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 10 til 17.

Naturhistorisk museum

Lurer du på hvorfor dyr ser ut som de gjør? På Naturhistorisk museum kan hele familien delta på verksteder og omvisninger, og lære om mangfoldet av dyr. Det er også mulig å utforske planteriket i Botanisk hage.

I tillegg til utstillingene, vil det være omvisninger klokken 11 og 14, haremaske-verksted klokken 11 til 16 og diorama-verksted klokken 12 til 15. Barna kan også bli med og lage en helt ny utstilling mellom klokken 12 og 15.

Passer for: Barn og voksne som er interessert i dyr, planter, klima og dinosaurer.

Pris: Gratis for barn under 5 år, 90 kroner for barn mellom 6 og 17 år, og 180 kroner for voksne. 450 kroner for familie (2 voksne og 4 barn).

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 10 til 17.

Montering av Norges første ekte dinosaurskjeletter Norges to første ekte dinosaurskjeletter står på Naurhistorisk museum. (Thomas Fure/NTB)

Bymuseet

Nysgjerrig på Oslos historie? Bymuseet i Frognerparken tilbyr blant annet påskepynt-verksted og rebus i utstillingen «OsLove - byhistorie for begynnere» denne påsken. Rebusen får du i museumsbutikken.

Passer for: Barn og voksne som ønsker å lære mer om byen sin.

Pris: Gratis for barn og unge t.o.m. 25 år, og 120 kroner for voksne. Billett inkluderer inngang til Bymuseet og Teatermuseet.

Åpningstider i påsken: Hele påsken, utenom 2. påskedag, fra klokken 11 til 16.

Deichman Bjørvika

For dem som er glade i film, tilbyr Deichman Bjørvika gratis «feriekino» i kinosalen torsdag, lørdag og mandag. Filmen avsløres på biblioteket.

Benytt anledningen til å utforske det enorme utvalget av bøker og lydbøker når dere først er der!

Passer for: Filmglade barn og voksne.

Pris: Gratis for alle.

Åpningstider i påsken: Filmene vises torsdag 17. april 12-13.30, 14-15.30, lørdag 19. april 12-13.30 og mandag 21. april 12-13.30 og 14-15.30.

Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika På Deichman Bjørvika kan du se filmer gratis denne påsken. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet passer i utgangspunktet ikke for de yngste, men tilbyr påskeverksted denne påsken. Her kan du leke deg fram med lysende bilder, og lage et «vindusmaleri», inspirert av Emanuel Vigelands glassmaleri i utstillingen «Gothic Modern».

Passer for: Voksne og barn fra 3 år og oppover.

Pris: Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten til museet. Museet er gratis for barn, og koster 200 kroner for voksne over 25 år.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 12 til 16.

Sluttspillfinale håndball, Elverum - ØIF Arendal Nasjonalmuseet tilbyr verksted for barn i påsken. (Geir Olsen/NTB)

Kon-tiki- og Frammuseet

De historiske museene på Bygdøy er åpne hele påsken, og gir et innblikk i verdenskjente ekspedisjoner for barn og voksne. Museene har blant annet interaktive modeller og simulatorer.

På Kon-Tiki-museet vises Kon-Tiki-filmen fra 1950 hver dag kl.10.55, kl. 12.00, kl.13.05 kl. 14.10 og 15.15, i kinoen i underetasjen. Barna kan også delta på rebus, med premie når spørsmålene er besvart.

Passer for: Barn og voksne som er interessert i norsk historie, båter og spennende oppdagelsesferder.

Pris: 70 kroner for barn, 180 kroner for voksne og 400 kroner for familie (2 voksne + 5 barn). Det er mulig å kjøpe billetter som gir tilgang til begge museene.

Åpningstider i påsken: Hele påsken fra klokken 10 til 17.

Kon-Tiki museet Flåten Kon-Tiki står på Kon-Tiki-Museet på Bygdøy i Oslo. (Lise Aaserud/NTB)

