Nytt hackerangrep mot TV-sending under polsk EM-kamp

Nyhetsbyrået Reuters viderebringer informasjonen om at polske fotballfans fikk seg en lite hyggelig overraskelse under fredagens kamp hos kringkasteren TVP.

– Vi beklager for de tekniske problemene vi hadde under dagens kamp, heter det i en melding fra TVP.

De første undersøkelsene har avdekket at hackerne brukte et såkalt DDoS-angrep, som betyr å overbelaste serverne slik at de svikter.

Noe av det samme skjedde under åpningskampen mot Nederland. I etterkant av det oppgjøret gikk den polske viseministeren for digitalisering, Pawel Olszewski, ut i mediene og la skylden på Russland.

– Det ble kjapt løst. Om ikke våre tjenester hadde fungert ordentlig, kunne det ha gått galt, sa han i intervjuet.

Ifølge TVP ble angrepet mot Nederland-kampen gjennomført fra en IP-adresse i Polen. Det er ikke kjent hvor fredagens angrep kom fra.

Seerne kan «trøste» seg med at kampen kanskje ikke var så mye å se. Polen tapte 1-3 for Østerrike. Dermed er de hvitkledde sist i puljen etter to kamper og trenger nærmest et mirakel for å gå videre.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)