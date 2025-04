Norge trenger ikke militarisert ungdom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forsvaret er en viktig del av Norges sikkerhet, men det betyr ikke at vi skal begynne å rekruttere ungdom til militær trening i fredstid.

Daniel Bjørgan, AUF Daniel Bjørgan er nestleder i AUF Telemark. (Privat)

Under årets landsmøte vedtok Høyre at de vil sende ungdommer som ikke avtjener førstegangstjeneste på grunnkurs i militær motstand.

Dette mener jeg er helt feil fokus, fordi truslene vi står overfor i dag er langt mer komplekse enn tradisjonell krigføring. Klimaendringer, ekstremvær, cyberangrep som kan lamme infrastrukturen vår, og terrortrusler er også reelle farer.

Det vi trenger er å ruste opp den sivile beredskapen og samfunnssikkerheten vår, fremfor å drive militær trening.

Norge har en lang tradisjon for å være et fredsbyggende land. Vi tar ansvar i internasjonale fredsforhandlinger, bistår i konflikthåndtering og har et sterkt forsvar som bygger på forsvarsevne, ikke offensiv militærmakt.

Jeg mener at trygghet ikke skapes gjennom våpen, men gjennom tillit, samarbeid og sterke demokratiske systemer.

Å lære ungdom geriljataktikk og militær motstand er et drastisk brudd med identiteten vår som fredsnasjon.

Skal vi virkelig sende signalet om at alle unge må forberede seg på krig? Det skaper en unødvendig fryktkultur.

Selv er jeg en politisk engasjert gutt på 16 år, som mener at trygghet ikke skapes gjennom våpen, men gjennom tillit, samarbeid og sterke demokratiske systemer.

Hvis målet er å gjøre oss bedre forberedt på kriser, bør vi lære unge hvordan vi kan beskytte demokratiet vårt, blant annet ved å bekjempe desinformasjon og håndtere cybertrusler.

Hva ville skjedd om vi ble rammet av et cyberangrep som slo ut kraftnettet vårt? Hvor lenge hadde du klart å holde deg varm på vinteren under et strømbrudd?

Vi bør heller investere i fredsarbeid, internasjonalt samarbeid og en beredskapspolitikk som styrker samfunnet vårt.

Vi må også bli bedre rustet til å ta vare på oss selv og andre når samfunnet ikke går sin vante gang. Jeg har i hvert fall ferskt i minne hvordan panikken spredte seg da covid og nedstengingen var et faktum.

Slike utfordringer er langt mer reelle enn at gutten eller jenta nedi gata må forberede seg på væpnet kamp.

Selvsagt skal vi fortsatt ha et sterkt forsvar, men å tvinge oss unge inn i et militært tankesett fra tidlig alder vil ikke gjøre Norge tryggere. Tvert imot kan det skape større splittelse og en feilprioritering av ressurser.

Vi bør heller investere i fredsarbeid, internasjonalt samarbeid og en beredskapspolitikk som styrker samfunnet vårt – uten å gå på bekostning av de verdiene vi skal forsvare.

Norge har alltid vært et eksempel på fred og diplomati. La oss fortsette å være det og si nei til militærkurs for ungdom.

Innlegget er levert av Ung debatt, som videreformidler meninger fra unge til norske medier.

