Pollensesongen er i gang: – Anbefalt å starte behandlingen tidligere

Hvem: Hanne Andresen

Hva: Fagdirektør i Apotekforeningen

Hvorfor: Pollenspredningen er i gang

Pollensesongen er i gang? Tidligere enn vanlig?

– Ja, det har vært en mild vinter. Nå er det økende temperaturer, så mange av de som er plaget av pollenallergi merker det allerede nå.

Har nordmenn blitt mer allergiske mot pollen?

– Det har vi ikke veldig tydelige tall på, og det varierer også veldig fra år til år.

Hvordan merker dere den tidlige sesongåpningen på salg av medisiner?

– Apoteker har fått mange henvendelser. Mange av dem som bruker legemidler mot pollenallergi, henter ut tidligere enn de har gjort før. Så er det også sånn at det er anbefalt å starte behandlingen tidligere og ikke vente til plagene kommer. Det anbefales at man starter behandlingen én til to uker før det er forventet at det blir stor spredning.

Fagdirektør i Apotekerforeningen, Hanne Andresen. (Nicolas Tourrenc / Apotekforeningen)

Mange kan kanskje bli tatt på senga av at det er tidlig sesong i år?

– Absolutt.

Hvor lang blir årets pollensesong?

– Det er umulig å si, for det kommer helt an på været. Blir det varmt og tørt, så er det mye pollen. Om vi får noen regnskyll innimellom, så hjelper det med å skylle bort det verste. I tillegg kommer det helt an på hva slags pollen den enkelte er allergisk mot.

Hva er dine beste tips til de som sliter med rennende nese, hyppig nysing og så videre?

– Det er å komme tidlig i gang med behandlingen om man har behov for legemidler. For de som er mildt plaget, så kan man unngå å sove med vinduet åpent, dusje på kvelden slik at man får skylt av seg pollenet som kan feste seg i håret og på kroppen i løpet av dagen.

– I tillegg kan man bruke saltvann slik at man får skylt øynene dersom det klør. Man kan også prøve å unngå å oppholde seg i nærheten av der det er trær med den type pollen som man er mest allergisk mot. Mange har også god effekt av å reise på fjellet i den verste perioden, for da slipper man unna den verste spredningen.

Personlig er jeg blant de heldige som ikke har pollenallergi – hvordan er man en god «pårørende» for pollenallergikere?

– At man faktisk forstår at de blir ofte trøtte og slitne. Immunsystemet jobber på høygir når man er plaget på det verste. Å legge til rette i heimen kan være et godt råd.

Hva gjør deg lykkelig?

– Nå i disse dager er det å ha ferie og tilbringe tid sammen med familien. Det er veldig bra.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Og bakom synger skogene» av Trygve Gulbrandsen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var vel ABBA, hehe.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg skulle ønske at jeg hadde helbredende krefter slik at jeg kunne ha hjulpet de rundt meg med sykdom.

Hva liker du best med deg selv?

– Jeg tror jeg stort sett har ganske godt humør.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Jeg skulle gjerne hatt en prat med Jens Stoltenberg, for eksempel.

