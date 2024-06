Haaland-scoring ikke nok – Danmark vant 3-1 etter billige norske baklengsmål

Ståle Solbakken sliter fortsatt med å luke bort unødvendige baklengsmål. Lørdag kom de ikke bare som de pleier mot slutten av kampen, men i første halvdel av 1. omgang.

Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og innbytter Yussuf Poulsen scoret målene som henrykket publikum på fullsatte Brøndby stadion og ga Danmark en god generalprøve før EM-sluttspillet i Tyskland.

Haaland reduserte til 1-2 i det 72. minutt med sitt fjerde mål under samlingen. Ødegaard spilte ham gjennom med en fantastisk stikkball, og stjernespissen rundet keeper Kasper Schmeichel og rullet ballen i mål.

Allerede sju minutter tidligere jublet Haaland for det han trodde var et reduseringsmål. Han ble spilt fram av Ødegaard da også, slo tunnel på Joachim Andersen og scoret. Etter to og et halvt minutts VAR-gjennomgang ble målet annullert for offside på Morten Thorsby, som ble bedømt å innvirke på spillet.

Rett før hadde Danmark byttet inn Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Dolberg og Joakim Mæhle. Det er store navn, men Norge var best etter de byttene. Norge jaget utligning til Poulsen punkterte kampen på overtid.

Østigård-sjanser

Leo Østigård gjorde seg upopulær på Brøndby stadion da han fikk gult kort for å stoppe en kontring ved å felle Rasmus Højlund styggere enn danskene likte rett før EM, men det var han som sto for Norges beste muligheter i første omgang.

Tre ganger fikk han hodet på dødballserver fra Ødegaard, og to av dem ble til norske kjempesjanser.

Til forskjell fra Norge greide Danmark å omsette sine store sjanser i scoring. Ved begge anledninger var det ved hjelp av dårlig norsk forsvarsspill.

I det 12. minutt ødela Marcus Holmgren Pedersen forsvarslinjen og opphevet offside da Danmarks høyreback Alexander Bah ble spilt fram på kant. Mikkel Damsgaards skudd ble blokkert av Østigård, og Højbjergs skudd i returrommet av Morten Thorsby, men Højbjerg fikk ballen igjen og skjøt den mellom beina på Østigård inn i hjørnet.

Norge truet med å slå tilbake på dødball da Ødegaard i det 17. og 18. minutt slo to frispark som fant hodet til Østigård. På det første ble det riktig farlig. Østigård hadde løpt seg helt fri, men hodestøtet gikk rett utenfor mens Schmeichel sto midt i mål og så på.

Manglet råskap

I stedet doblet Danmark ledelsen på dødball fire minutter senere. På Andreas Skov Olsens hjørnespark fra venstre fikk stopperen Vestergaard helt uforstyrret løpe mot nærmeste stolpe, hoppe opp og nikke ned i bakken og opp i nettaket.

– Igjen er det totalt mangel på råskap i egen boks, sa Jesper Mathisen i TV 2s sending.

De norske samlet seg i ring på egen banehalvdel for å bli enige om en plan for å hindre at kampen kom helt ut av deres kontroll.

Resten av omgangen var de fleste og største sjansene norske. I det 28. minutt kom Haaland til skudd i feltet etter forarbeid av Ødegaard og Thorsby, men ballen føk over tverrliggeren.

Åtte minutter senere holdt kombinasjonen Ødegaards dødballfot og Østigårds hode igjen på å hjelpe Norge inn i kampen. Midtstopperen stusset lagkapteinens hjørnespark ved nærmeste stolpe, men Schmeichel svarte med en glimrende enhåndsredning.

Frisk omgang

Norge innledet den andre omgangen friskt, og det var spilt bare et drøyt minutt da Schmeichel måtte ta fram en kjemperedning for å nekte Ødegaard reduseringsmålet. Han skjøt mot lengste hjørne, men keeperen nådde så vidt fram og slo til corner.

Norge skulle få fram råskapen utover i omgangen, og til sist var Danmark glad som slapp unna med seier. Poulsen punkterte spenningen da han scoret etter en stygg pasningsmiss fra keeper Ørjan Nyland.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)