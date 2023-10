Norske langrennsstjerner legger press på FIS i Russland-spørsmålet: – Ingen grunn til endring

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte tidligere i år at russiske og belarusiske utøvere på ny gis innpass i idretten under strenge nøytralitetsprinsipper. Den endelige avgjørelsen ble samtidig lagt i hendene på de enkelte internasjonale særforbundene.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har så langt stått fast på at russere og belarusere ikke skal få konkurrere så lenge krigen i Ukraina pågår. Samtidig er det ventet at saken blir tema på kommende styremøter.

Norske langrennsstjerner er tydelige på sitt ståsted og hvilken linje langrennstoppene bør legge seg på i tiden som kommer.

– Så lenge krigen pågår, ser jeg ingen grunn til at de skal konkurrere. Det er en kinkig situasjon, men det er tross alt krig i verden, og da er idrett uviktig, sier Didrik Tønseth til NTB.

– Sier seg selv

Sjur Røthe deler landslagskompisens oppfatning.

– FIS har tatt et greit standpunkt siden krigen startet, og jeg ser vel ikke for meg at de skal være tjent med å endre på det. Når de først har stått i det på den måten de har gjort fram til nå, tror jeg det sier seg selv hvordan det blir framover, sier veteranen til NTB.

Både Røthe og Tønseth sier det så langt ikke har vært drøftet hva Norge vil foreta seg dersom russerne likevel får lov til å konkurrere kommende vinter.

– Det er et scenario vi ikke har diskutert i laget ennå. Det får vi ta når det kommer, men jeg håper vi slipper det scenarioet. Det er ikke fristende å gå skirenn mot en nasjon som er i krig. Jeg tror dette vil si seg selv, sier Røthe.

– Først må beslutningen tas (av FIS), så får vi ta det derfra, lyder vurderingen fra Tønseth.

En videre full utestengelse av russiske og belarusiske utøvere er i tråd med den linjen norsk idrett hele tiden har forfektet siden Ukraina-krigen startet. Det norske FIS-styremedlemmet Erik Røste har også gjentatte ganger vært tydelig på at det er hans holdning i saken.

[ Kommentar: Russland splitter idretten ]

Vil ha egen FIS-vurdering

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er krystallklar på hvor han står i debatten.

– Jeg er ganske klokkeklar i min tale, og den har ikke endret seg de siste årene. Dette er tosidig. Sportslig sett er det et savn å ikke ha dem (russerne) der. Samtidig hadde det vært umulig å prøve å skape TV-underholdning på samme tid som den fryktelige krigen Russland er hundre prosent ansvarlige for pågår, sier han til NTB.

I forrige uke stemte kongressen til Den internasjonale paralympiske komité (IPC) fram at russiske og belarusere kan delta under neste års sommerleker i Paris. Det kan bane vei for at IOC går samme vei i spørsmålet om OL-deltakelse.

Sjur Røthe forventer at skiidretten gjør sine egne vurderinger og ikke følger i de samme sporet.

– Det er vel en viss forskjell på hvem som bestemmer når det gjelder OL og VM. Når det kommer til verdenscup og VM, tror jeg dette sier seg selv, sier vossingen.

Myhr Nossum forventer også at FIS-toppene ikke fraviker linjen de nå ligger på.

– Det er mulig jeg er naiv, men jeg håper og tror de ser det samme som resten av verden, sier han.