Russland splitter idretten. Det kan utløse boikott.

– Det er trykket stemning i lunsjen hos de nordiske landene, sa assisterende generalsekretær Else Marthe Sørlie Lybekk i Norges idrettsforbund (NIF) til NRK etter at IPC-kongressen i Bahrain åpnet for russisk deltakelse i neste års Paralympics i Paris.

I det europeiske fotballforbundet (Uefa) åpner man for at lag fra Russland og Belarus kan få delta i aldersbestemte klasser. Den korte begrunnelsen er at barn ikke skal bli rammet av voksnes krigføring. Norges Fotballforbund er kritisk både til avgjørelsen og saksbehandlingen. Det store, mektige tyske fotballforbundet er for.

Det internasjonale skiforbundet holder fast ved full utestengelse kommende vinter, uavhengig av alder.

Med andre ord: Idretten er splittet. Og dette liker nok de russiske makthaverne. Ukraina er klare på at de ikke vil delta i noen konkurranser der Russland eller Belarus er med, uansett om de opererer som såkalte nøytrale utøvere.

Den største avgjørelsen, om russere og belarusere også får delta i sommer-OL, er formelt ennå ikke tatt. Men signalene fra IOC er at det blir veien å gå. Dette er Norges idrettsforbund kraftig imot. Idrettspresident Zaineb Al-Samarai var klar i sitt budskapl i forrige uke.

– NIF har helt siden februar i fjor hatt et klart standpunkt om at vi ikke ønsker russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Norsk og nordisk idrett er omforent rundt dette standpunktet, og dette er kommunisert til alle internasjonale organisasjoner vi har en knyting til, er budskapet hennes.

Hva gjør Norge og andre likesinnede land hvis Russland får delta? Skal man sympatisere med Ukraina og holde seg borte? Boikottspørsmålet ble så vidt drøftet på Idrettstinget i mai fordi der skulle man formelt vedta at Norge skulle delta i OL og Paralympics neste år. 25 delegater stemte i mot norsk deltakelse. Men de ivrigste forkjemperne representerte idretter Norge ikke deltar i.

For mange er det forvirrende at russiske utøvere deltar som om ingenting har skjedd i tennis og noen få andre idretter. I svømming får de konkurrere igjen, men med begrensninger og et budskap om at de ikke får uttrykke støtte til krigen. følge forbundet var 67 % av alle utøverne i svømme-eliten støttende til tiltaket. Dette svekker solidariteten med Ukraina.

Hva gjør norsk idrett hvis fotballen og IOC åpner opp? Sist Norge boikottet et OL var sommerlekene i Moskva i 1980.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen