Vålerenga svarer på Layouni-bråket: – Burde tatt en telefon

– Sett i lys av de siste 10–12 dagers medieoppslag knyttet til Amor Layouni, mye henvendelser i sakens anledning, og ikke minst svært ufine karakteristikker av vår hovedtrener, føler vi behov for å komme med en redegjørelse sett fra vårt ståsted, innleder Vålerenga sin pressemelding fredag kveld.

Den svenske vingen har den siste tiden skapt store overskrifter etter han ikke møtte opp på trening for Oslo-klubben før månedsskiftet.

Svensken hevder på sin side at han dro hjem til Sverige for å hjelpe sin gravide kone og at han har alt på sitt rene, mens Vålerenga mener det er en reaksjon på at de avslo flere tilbud om å selge spilleren.

– Det er også viktig å få fram at det fra vårt ståsted oppleves som at Layouni og agenten presset hardt på for å komme seg vekk fra klubben, og ikke var fornøyd med at Vålerenga avslo budet fra den kypriotiske klubben, skriver Vålerenga.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

– Pappskalle

Tidligere fredag kveld publiserte TV 2 en artikkel hvor Layounis agent, Michel Kallbäck, gikk til frontalangrep på Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Fagermo kalte kantspillerens fravær for «uakseptabelt» noen dager tidligere og hevdet at klubben hadde bevis på at svenskens historie ikke stemte.

Dette intervjuet i Dagsavisen var årsaken til at Layouni reagerte så kraftig.

– Han antyder i intervjuet med TV 2 at det var tydelige bevis på at Julia og Blanca (nyfødt datter) ikke var grunnen til at han reiste til Sverige. Samtidig har vi tydelige bevis i vår kommunikasjon med VIF, der vi beskriver grunnen og der de aksepterer den. Hvordan forklarer han det? Alle var enige til den pappskallen åpnet kjeften sin i media, sa Kallbäck.

[ Malmö-kapteinen om Vålerenga: – Litt «unfair» å vurdere dem (+) ]

Ga ikke beskjed

Vålerenga på sin side har skrevet en full tidslinje av deres side av saken, hvor de skriver at det var først dagen etter Layouni ikke stilte på trening at de fikk vite at det skyldtes den kommende fødselen.

– Det er viktig å understreke i denne saken, om klubben hadde fått beskjed fra Layouni at han var på vei hjem fordi kona lå svanger på sykehus, mens han satt mange timer i bilen søndag 29/1 – så ville dette aldri blitt en sak, skriver klubben og fortsetter:

– Igjen – vi mener Layouni på en flere timers biltur søndag 29/1 til Sverige, selvsagt burde tatt en telefon til klubben og informert om at han var på vei hjem, og årsaken til dette.

Vålerenga avslutter pressemeldingen med at de har gratulert spilleren med fødselen og ønsker han lykke til videre i Australia. Pressemeldingen er signert klubbens daglige leder, Erik Espeseth.

Layouni er lånt ut til Western Sydney Wanderers ut sesongen.

[ Omar Bully om ambisjonene i Vålerenga: Er i Premier League om fem år (+) ]

[ Finnen skal skremme vettet av VIF-rivalenes backer: – Malmö ville ha ham (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!