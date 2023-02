Fagermo hardt ut mot Vålerenga-profilen: – Vi kan ikke finne oss i det

VALLHALL (Dagsavisen): VIF-kantspiller Layouni (30), som har utgående kontrakt på Valle, har så langt ikke vist seg på Vålerenga-trening denne uka. TV 2 erfarte mandag at 30-åringen dro til Sverige uten lov søndag, i kjølvannet av at Vålerenga avslo et bud fra en kypriotisk klubb.

Tirsdag var trener Fagermo ordknapp om situasjonen, men nå klarer han ikke lenger legge skjul på sin misnøye.

– Jeg vet ikke med Amor. Rett og slett. Det er veldig skuffende at vi er i en sånn situasjon nå, det må jeg jo si. Klubben er viktigst, du må være her for å spille for Vålerenga, innleder han til Dagsavisen.

– Det å ikke møte opp på jobb fordi du er misfornøyd med at en overgang ikke gikk i orden, må jeg si er både overraskende og uakseptabelt overfor oss som arbeidsgiver. Og ikke minst for en spillergruppe og klubb som sammen skal slåss for Vålerenga, fortsetter Fagermo.

Amor Layouni i aksjon for Vålerenga mot Sarpsborg i treningskampen i Vallhall nylig, der VIF vant 4-1. (Jørn H. Skjærpe)

Les alt om Vålerenga her!

– Må sette Vålerenga først

Vålerenga-treneren er usikker på fortsettelsen for kantspilleren.

– Det er en veldig vanskelig «case». Nå er vi der at det er det juridiske apparatet som ser på saken. Mer får ikke jeg gjort som trener. Men jeg er trener for en spillergruppe med masse flotte gutter som vil spille for Vålerenga, som elsker Enga, og så videre. Vi må ha folk som vil det.

Fagermo trekker fram følgende eksempel:

– Det er som i VIF-sangen, du spiller for flere enn bare deg selv når du er i Enga. Det er det som er viktig for VIF og meg, at jeg har en gruppe som virkelig vil være her og gjøre det de kan for at både dem selv og laget skal bli best mulig.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og fysisk trener Mohammad «Moa» Dajani på lagets trening i Vallhall onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– Finnes det en vei tilbake for Layouni?

– Det kan jeg ikke svare på. Det ligger mer på det juridiske planet. Vi har en arbeidsmiljølov å forholde oss til, og må ha respekt for det. Men Amor har en kontrakt han må respektere. Igjen, vi må selvfølgelig respektere de betingelsene som er i arbeidslivet, så det får de som har med det juridiske avgjøre. Men det er klart, vi kan ikke finne oss i en situasjon som den vi er i nå. Det kan vi ikke, sier Fagermo.

Amor Layouni har ikke svart på Dagsavisens gjentatte henvendelser i saken.

[ Fagermo om Sahraoui-exiten: – Fikk for lite ut av ham (+) ]

Jonsson tror på Layouni-retur

– Når må du som trener ha en avklaring på denne saken? Den kan vel ikke trekke ut i det vide og det brede, nå som sesongstarten etter hvert nærmer seg?

– Enig i det. Jeg kan bare si det jeg sa til deg nå – og det står jeg for – at vi må ha folk som respekterer klubben og klubbens verdier. Som har lyst å spille for VIF. Vil man ikke det, så er det fair, men da må man gjøre det på en ordentlig måte, sier Vålerenga-treneren.

Dagsavisen spurte tirsdag Joacim Jonsson om konsekvensene for Layouni og gangen videre i saken.

– Status med Amor per nå, er at han snart kommer på trening. Så tar vi det videre internt. Det er en personalsak, sa sportssjefen.

Layounis agent Michael Kallbäck sa mandag til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere Layouni-saken, men at han «hadde veldig vanskelig for å se» at Layouni skulle dukke opp på tirsdagens trening. Der dukket kantspilleren altså ikke opp, ei heller på onsdag i Vallhall.

[ Amor Layouni uteble nok en gang fra Vålerenga-trening (+) ]

[ Her får Sahraoui beskjeden fra VIF-sportssjefen: Du skal til Heerenveen! (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!