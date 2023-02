Idrettsstyret diskuterte Russland-bråket – sier nei til IOCs linje

Det ble konklusjonen etter at den svært betente Russland-saken ble gjenstand for diskusjon da medlemmene i Idrettsstyret møttes digitalt torsdag. Deltok gjorde blant andre IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og utøverrepresentant Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Det har blåst hardt rundt Jacobsen den siste tiden etter at hun holdt et innlegg som ble tatt til inntekt for å se på muligheten for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan hentes inn i varmen.

Etter torsdagens diskusjon fattet styret i Norges idrettsforbund et tydelig vedtak om at det ikke er aktuelt å støtte IOCs linje i saken. OL-toppene tok i forrige uke til orde for å vurdere mulige veier som kan åpne for at russiske og belarusiske igjen kan få konkurrere internasjonalt.

«Så lenge krigshandlingene vedvarer, kan ikke Norges idrettsforbund se for seg at utøvere fra Russland og Belarus kan delta i internasjonale idrettskonkurranser, selv under strenge nøytralitetsprinsipper», heter det blant annet i torsdagens vedtak fra idrettsstyret.

«Norges idrettsforbund vil fortsette å gi uttrykk for vårt standpunkt både i nasjonale og internasjonale fora. Idrettsstyret vil følge prosessen videre, og sluttet seg til generalsekretærens fremlagte plan for videre oppfølging av saken.», lyder teksten også.

Idrettsstyremedlem og OL-topp Kristin Kloster har samtidig fått protokollført en anbefaling om at Idrettsstyret «følger med på og først tar stilling til resultatet av de pågående prosesser i det internasjonale idrettssamarbeidet, som man er en del av, når disse er avsluttet».

I en annen protokolltilførsel fra Uhrenholdt Jacobsen heter det at «utøverkomiteen følger med på de pågående prosesser i den internasjonale idrettsbevegelsen. Når disse er avsluttet, vil vi gjennom en bred sondering blant norske topputøvere ta stilling til dette»

