FN-eksperter gir IOC full støtte – mener russiske og belarusiske utøvere må få delta i OL

FN-ekspertene uttaler seg om den betente striden i en pressemelding. Der heter det at IOC berømmes for signalene som nylig ble sendt rundt inkludering av utøvere fra Russland og Belarus.

«Vi oppfordrer IOC til å ta en avgjørelse i den retningen, og til å gå videre og sikre at enhver idrettsutøver ikke diskrimineres på grunnlag av sin nasjonalitet», skriver ekspertene.

Den internasjonale olympiske komité åpnet i forrige uke for at russiske og belarusiske igjen kan få adgang til internasjonal idrett. Det må i så fall skje med utgangspunkt i strenge kriterier, som at de aktuelle utøverne konkurrerer som nøytrale, ifølge komiteen.

Utspillet har skapt voldsom debatt både i Norge og internasjonalt.

Skal ikke tvinges

Nå kommer FN med oppsiktsvekkende uttalelser som gir full støtte til IOC.

«IOC-anbefalingen tar opp alvorlige spørsmål om direkte diskriminering, for idrettsutøvere skal ikke diskrimineres på grunnlag av nasjonalitet», heter det fra FN-ekspertene

«Vi forstår ønsket om å støtte ukrainske idrettsutøvere og det ukrainske olympiske samfunnet, som lider forferdelig under krigen, sammen med alle andre ukrainere. Men den olympiske komiteen, og mer generelt det olympiske fellesskapet, har også en forpliktelse til å følge det olympiske charteret, og mer vidtgående internasjonale menneskerettighetsnormer som forbyr diskriminering,» skiver de videre i sin vurdering.

Det pekes også på at ingen idrettsutøvere skal måtte tvinges til å ta parti i en konflikt.

«Når stater så åpenlyst ignorerer menneskerettighetene, har vi en større forpliktelse til å støtte våre felles verdier,» uttaler FN-ekspertene.

Kritiske til signaler

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder for den norske utøverkomiteen. Hun har fått mye kritikk den siste tiden for å ha tatt til orde for en debatt om russiske og belarusiske utøvere bør tas inn i varmen på gitte vilkår.

Et av kriteriene IOC har fremhevet, er at utøvere som skal gis anledning til å konkurrere igjen, ikke kan ha støttet krigen mot Ukraina. FN-ekspertene mener selv et slikt argument kan være diskriminerende og ber IOC vurdere om dette skal endres.

«Dette åpner for press og fortolkning», skriver de.

Flere lands OL-komiteer, blant dem den latviske, har varslet at det kan bli aktuelt å boikotte neste års sommer-OL i Paris dersom russiske og belarusiske utøvere tas inn igjen i varmen.

Norges idrettspresident Berit Kjøll er blant dem som har vært krystallklare på at sanksjonene mot Russland og Belarus må opprettholdes på linje med slik de er i dag.

– La det være helt klart: Norsk idretts sympati ligger hos det ukrainske folk og deres idrettsutøvere, sa hun til NTB onsdag.

