Norsk tap for Danmark gir skrekkmotstander Frankrike i semifinalen

Danmark møter Montenegro samme kveld. Norge står foran en meget vrien oppgave for Frankrike. Det franske laget har sett klart sterkest ut hittil i mesterskapet.

Det var norsk 13-12-ledelse ved pause mot danskene. Norge lå under 3-6 etter en periode med elendig skyting mot Danmarks keeper Sandra Toft.

Utover i omgangen ble det bedre norske avslutninger. Målvakt Katrine Lunde avsluttet også den første halvtimen meget bra.

Kampen fortsatte å være jevn en god stund utover i andreomgangen. Nora Mørk hadde en ny sterk dag med sine skudd. De norske kantspillerne har fått kritikk hittil i EM, men de svarte med mange scoringer mot danskene.

Danmark gikk opp til 27-24 ti minutter før slutt. Den føringen ble viktig og satte Norge under press.

Det holdt ikke for Norge foran cirka 750 norske tilskuere i Ljubljana-hallen. Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyste at det var nesten 4500 på plass i arenaen.

Sykdom

Danmark hadde noen timer før kampen fått konstatert to koronatilfeller i sin tropp. Men danskene fikk også nyheten om at laget var sikret semifinalespill uansett utfall mot Norge.

Norge vant alle sine åtte kamper på vei mot EM-gullet for to år siden, men risikerer nå noe så sjeldent som å tape to på rad.

Danmark har ikke vunnet en internasjonal tittel siden OL-gullet i 2004. Det var med andre ord ikke rart at det tok av i danske nettaviser rett etter sluttsignalet.

Møter Frankrike

Etter 16 strake tap vant Danmark endelig en kamp mot Norge. Den forrige danske triumfen kom tilbake i 2014.

For Norge stoppet også en annen lang seiersrekke. Den tok slutt med 17 strake triumfer i EM-kamper siden et stort nederlag mot Romania i 2018.

Norges (nevnt først) fem siste kamper mot Frankrike i mesterskap:

* 29-22 (VM-finale 2021)

* 22-20 (EM-finale 2020)

* 21-23 (VM-finale 2017)

* 20-16 (EM-semifinale 2016)

* 30-19 (EM hovedrunde 2012)

---

Kampfakta:

EM-sluttspillet håndball kvinner, hovedrunden gruppe I:

Norge – Danmark 29-31 (13-12)

Arena Stožice, Ljubljana

Ca 4500 tilskuere

Norge: Silje Solberg-Østhassel, Katrine Lunde – Emilie Hegh Arntzen, Maren Aardahl 1, Stine Ruscetta Skogrand 1, Nora Mørk 8, Stine Bredal Oftedal 2, Malin Aune 3, Kristine Breistøl 3, Vilde Mortensen Ingstad 1, Kristina Sirum Novak, Henny Ella Reistad 5, Emilie Margrethe Hovden 1, Sunniva Næs Andersen 2, Anniken Wollik 2, Thale Rushfeldt Deila.

Toppscorer Danmark: Anne Mette Hansen 7.

Dommere: Ismailj Metalari/Nenad Nikolovski, Nord-Makedonia.

Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Danmark 3 x 2 min.

---