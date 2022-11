Avgjørende EM-kveld i håndball – jakten for å styre unna Frankrike

Norge manøvrerer unna det franske laget med minst uavgjort mot Danmark i kveld (avkast 20.30). Danskene vinner gruppen ved seier og sender i så fall Norge til semifinale mot Frankrike.

De fleste håndballekspertene NTB har snakket med i Slovenia det siste døgnet, er klare i sin tale: Det er en veldig stor forskjell på å møte Frankrike (OL-vinner i fjor) eller Montenegro i semifinalen.

– Det skiller ti mål mellom de to lagene, er beskjeden fra flere håndballkjennere.

[ Programmet for håndball-EM, dag for dag ]

Selv én-kamp-av-gangen-programmerte norske spillere, har de siste dagene snakket om gevinsten av å unngå Frankrike i fredagens semifinale.

Dersom Norge går til finale sammen med Frankrike, er også det norske laget sikret OL-plass. EM-vinneren får OL-billett, men i og med at Frankrike er vertsnasjon for sommerlekene i 2024, blir sølvlaget i EM klarert for neste OL om det ender med fransk EM-gull i det pågående mesterskapet.

Sverige og Slovenia kan ta andreplassen i hovedrunden bak Norge om Danmark taper sin kamp.