Filip Ingebrigtsen står over VM

– Akillesproblemene jeg fikk i forkant av årets Bislett Games gjør at VM går uten meg. Når kroppen endelig fungerer er det kjedelig å bli satt ut av spill på grunn av en skade, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Den mellomste av de tre løpebrødrene skulle egentlig deltatt på 1500 meteren i VM sammen med yngstebror, Jakob, og Ferdinand Kvan Edman.

Nå satser 29-åringen på å bli skadefri til EM i München i august.

Fra før har også Line Kloster med avbud til verdensmesterskapet i USA. Det gjorde hun etter å ha satt norgesrekord på 400 meter hekk.

– Jeg konsentrerer meg kun om å være i toppslag til EM. Det var egentlig bestemt på forhånd. Men det at jeg løp på den tiden jeg gjorde på, åpnet for at jeg kanskje skulle dra likevel, sa Kloster til TV 2.

Dette er Norges VM-tropp:

Kvinner:

Elisabeth Slettum, IL Skjalg - 200 meter og 4x400 meter stafett. Hedda Hynne, IK Tjalve - 800 meter. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve - 5000 meter. Amalie Iuel, IK Tjalve - 400 meter hekk og 4x400 meter stafett. Line Kloster, SK Vidar - 400 meter hekk og 4x400 meter stafett. Meldt forfall 3. juli. Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL - Slegge. Linn Oppegaard, Moss IL – 4x400 meter stafett. Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, IK Tjalve – 4x400 meter stafett.

Menn:

Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve - 1500 meter. Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter. Meldt forfall 4. juli. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter og 5000 meter. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL - 5000 meter. Karsten Warholm, Dimna IL - 400 meter hekk. Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL - 3000 meter hinder. Tom Erling Kårbø, Stord IL - 3000 meter hinder. Sondre Guttormsen, SK Vidar - Stav. Simen Guttormsen, SK Vidar - Stav. Pål Haugen Lillefosse, Fana IL - Stav. Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus - Kule. Eivind Henriksen, IK Tjalve - Slegge. Thomas Mardal, Gloppen Friidrettslag - Slegge. Sander Aae Skotheim, IK Tjalve - 10-kamp.

