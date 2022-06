Hovland slet med utslagene – første runde på par i US Open

Utslagene er normalt en av Hovlands sterke sider, men torsdag havnet ballen hans i roughen like ofte som på fairwayen. Hadde det ikke vært for en sterk birdie på siste hull, ville han endt med en runde over par.

Fasit for første runde ble fire birdier og like mange bogeyer.

Hovland, som er rangert som nummer åtte i verden, åpnet runden på det jevne og leverte på par på de tre første hullene. Deretter fulgte fire hull med vekselvis bogey og birdie.

Hovland kom seg under par for første og eneste gang med birdie på det niende hullet. Det neste hullet endte med bogey, og dermed var han tilbake på par.

På 13. hull havnet utslaget i roughen inntil et tre. Han måtte tåle en ny bogey og falt på listene, men han klatret igjen da han avsluttet runden med birdie. Før alle har spilt ferdig er han på delt 25.-plass.

Ingen har så langt kommet flere enn fire slag under par, så det er ikke langt fram.

Fjorårets US Open ble en skuffelse for Hovland, da han på dag to måtte kaste inn håndkleet som følge av sand i øyet. Også de siste månedene har 24-åringen slitt med prestasjonene, og han har en 21.-plass som best i løpet av de siste seks turneringene.