Andersson presentert som VIF-trener

Svensken ble presentert på en pressekonferanse mandag ettermiddag og har signert en treårskontrakt. Han tar over etter Espen «Shampo» Knutsen, som trente laget den siste halvdelen av forrige sesong, etter at Kenneth Larsen fikk sparken i november 2021.

– Det er utrolig gøy å få være her. Det har vært en lang prosess. Jeg var veldig takknemlig da Anders Myrvold (i sportslig utvalg) ringte. Jeg ville undersøke hvilke muligheter de hadde for å bli mester igjen, for det er det jeg ønsker her. Vår målsetting kommer til å være veldig høy, sa Andersson.

Store muligheter

Andersson har stått uten jobb siden han fikk sparken i SHL-klubben Timrå i mars. Svensken hadde selv en lang aktiv karriere som målvakt. Han har vært trener i Sverige i mange sesonger og har også vært speider for NHL-laget Buffalo Sabres.

– Arenaen og fasilitetene er fantastiske, så mulighetene for å gjøre en god jobb her er stor. Men det er ikke det som avgjør om vi kommer til å lykkes eller ikke, det er hva vi gjør ut av det. Vi kommer til å jobbe mye med gruppedynamikken. Det er vår oppgave å få dette til å fungere, sa Andersson.

Tidligere ishockey-proff Mats Trygg er også blitt hentet inn i Vålerengas trenerteam. Der skal han være Anderssons assistent.

– Rollen min blir som tenkt inn mot backene og alt annet Fredrik trenger hjelp med, sa Trygg.

Skuffende sesong

Vålerenga hadde en skuffende fjorårssesong ettersom de var regnet som en av favorittene før sesongen. Oslo-klubben endte på fjerdeplass i grunnserien og røk ut av NM-sluttspillet i kvartfinalen mot Storhamar.

Det var også en turbulent sesong for flere ledere i klubben, hvor først Larsen fikk sparken som hovedtrener i november 2021, før Jan Tore Kjær ikke ble gjenvalgt som styreleder i klubben i mars. Verken «Shampo» eller sportssjef Frikk Juell ville fortsette i Vålerenga etter forrige sesong.

VIF-legenden Brede Csiszar trakk seg dessuten som varamedlem i styret etter bare seks uker i rollen, og han gikk hardt ut i mediene mot måten moderklubben blir drevet på.

