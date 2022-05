Ruud håper på Roma-suksess foran French Open: – To store mål

Ruud slo nederlandske Botic van de Zandschulp 2-1 i sett tirsdag. Nordmannen tapte det første settet, men løftet spillet i sett nummer to og tre og gikk til slutt seirende ut.

Etter kampen var han delvis fornøyd med eget spill, og avslørte samtidig at han ser fram mot starten i Rolland-Garros 22. mai. Turneringen strekker seg over de to påfølgende ukene og er en av de mest prestisjetunge turneringene i tennisverdenen.

– Det var en god følelse å vinne kampen. Det var et tøft første sett som ikke gikk veien, og som var vanskelig å akseptere. Jeg klarte å beholde roen og endre spillestilen min litt, noe som trolig stresset ham litt. Det var nok løsningen for dagens seier, sa Ruud til NTB.

I neste kamp torsdag møter Ruud enten belgiske David Goffin eller amerikanske Jenson Brooksby. Går nordmannen seirende ut fra den duellen kan Rafael Nadal vente i kvartfinalen. De to har trent mye sammen etter at Ruud ble proff.

Nadal møter canadiske Denis Shapovalov onsdag.

[ Casper Ruud videre i Roma – slo van de Zandschulp for første gang ]

Like forhold

Ruud sa videre at forholdene i Roma er ganske like som i Paris, og at han er ute etter å skaffe seg selvtillit mot turneringen i den franske hovedstaden.

– Forholdene er her er relativt like som i Paris. Det spretter ganske bra her. Banene her er ikke helt samme nivå som i paris, men forhåpentlig kan jeg få til to gode resultater her (Roma) og i French Open i år, sa Ruud.

– Det er to store mål, så jeg håper at storformen kommer både her i Paris. Jeg har trent hardt de siste dagene og ukene for å få det til, så får vi se om det går.

[ Ruud søker løft etter trøblete uker: – Det er mye bra spill ]

– Den siste testen

Pappa og trener Christian Ruud stemmer i sønnens tanker om likhetene mellom Roma og Paris. Han er klar på at det å dra med seg selvtillit inn i en så stor turnering kan være utslagsgivende.

– Det stemmer nok litt det. Det er ganske nære French Open, så hvis man føler at man har formen inne en uke før så kan man flyte litt på det. Roma er den siste testen hvor alle de beste er med, og hvis man gjør det bra der går man selvsagt inn med god selvtillit, sa han til NTB etter sønnens seier tirsdag.

[ Ruud varmer opp til Roland-Garros i Genève ]