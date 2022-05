Casper Ruud videre i Roma – slo van de Zandschulp for første gang

Nordmannen tapte for den høye nederlenderen i US Open i fjor og igjen i kvartfinalen i Hamburg for snaut to uker siden, men tirsdag slo han ham for første gang, og det etter å ha tapt første sett. Sifrene ble 6-7 (4-7), 6-2, 6-4.

Dermed kan Ruud håpe at han er i ferd med å få skikk på grusspillet etter noen skuffende resultater den siste tiden. I tre av de foregående turneringene røk han ut i sin første kamp, og det har gjort at han har falt til 10.-plass på ATP-rankingen.

En stund så det ut til at han kunne stupe over første hinder også i Masters 1000-turneringen i Roma, men fra 2. sett var han klart best.

Dårlig start

Ruud kom skjevt ut i kampen som på grunn av regnvær i Roma startet mye senere enn opprinnelig anslått, og som til sist ble flyttet til en annen bane fordi den foregående kampen dro ut veldig lenge.

Nordmannen ledet 40-15 i sitt første servegame, men ble likevel brutt da van de Zandschulp vant fire poeng på rad. Nederlenderen hadde slått Ruud i begge deres tidligere møter og tok kommandoen igjen.

Ruud fikk et par bruddballer på 1-2 og to til på 3-4. Han jublet da han utnyttet den siste med en god serveretur og brøt tilbake til 4-4. På 6-5 spilte han seg til en settball i van de motstanderens serve, men van de Zandschulp avverget den med et serveess på linja og tvang fram tiebreak.

Vendte

Der var nederlenderen best. Selv om Ruud ble tilkjent et poeng der hans retur først ble ropt ut, men der dommeren gikk fram og konstaterte at ballen var på linja, tok van de Zandschulp det første settet med 7-4-seier.

Det neste settet artet seg helt annerledes. Ruud brøt umiddelbart, vant sitt eget servegame blankt og brøt igjen. Etter et snaut kvarter av settet sto det 4-0, og Ruud utlignet med 6-2.

I avgjørende sett brøt Ruud tidlig igjen, og han slapp aldri motstanderen inn i kampen igjen. Etter to timer og 20 minutter omsatte han den første matchballen i seier.

Neste motstander blir belgiske David Goffin eller amerikanske Jenson Brooksby. De møtes først onsdag kveld.

Om Ruud vinner sin neste kamp torsdag, er Rafael Nadal en mulig motstander i kvartfinalen.

