Ruud søker løft etter trøblete uker: – Det er mye bra spill

Nordmannen røk ut av ATP Masters 1000-turneringen i Madrid i 2. runde sist uke. Det gjorde at han også falt ned til tiendeplass på verdensrankingen. Nordmannen har ikke vært utenfor topp ti siden september i fjor.

Etter finaletapet for spanske Carlos Alcaraz i Miami Open på hardcourten tidlig i april har ikke nordmannen tatt seg til semifinale i de fire siste turneringene.

Det innbefatter Masters-turneringen i Monaco, ATP 500-turneringen i Barcelona, ATP 250-turneringen i München og sist Masters-turneringen i Madrid.

Pappa Ruud er likevel ikke bekymret. Han peker også på at det er mange gode spillere ute på ATP-touren.

– Det er mye bra spill, og det ser bra ut nå. Alle er gode, og det er noen få poeng som tilsier om man vinner eller ikke, sier han til NTB.

Trå start på grusen

Alle turneringene har gått på grus, som anses å være Ruuds favorittunderlag. 23-åringen har tatt steg på hardcourten det siste året, men starten på årets grussesong har vært av det tråe slaget.

– Han er fortsatt i mine øyne best på grus, men det har vært litt stang ut, sier Christian Ruud

Ruud har tidligere uttalt at Grand Slam-turneringen Rolland-Garros er et stort mål denne sesongen. Ruud-leiren er klar på at de fortsatt har ambisjoner om å gjøre det bra der.

Genève

Ruud skal denne uken spille Masters 1000-turneringen i Roma. Etter det går turen til Sveits og Genève før Frankrike og Roland-Garros.

– Vi har som mål å gjøre det bra her, sier pappa Ruud fra Roma.

Ruud hadde walkover i den første runden i Roma og møter nederlandske Botic van de Zandschulp i 2. runde tirsdag.

