Rosenborgs nykommer rystet Glimt i 2-2-drama

Børkeeiet sto med to scoringer i karrieren før søndagens oppgjør. Borte mot Glimt doblet han den statistikken med nettsus i begge omgangene. Amahl Pellegrino scoret fra straffmerket og ga vetene 1-1 etter 62 minutter.

Deretter la spisskollega Runar Espejord på til 2-1 med under en halv omgang igjen, men en favorittseier til vertene ville ikke Børkeeiet ha noe av.

– Jeg tror ikke jeg har scoret to mål i en kamp før. Jeg synes vi spiller som et lag og stiller opp for hverandre. Selvfølgelig kjipt at vi ikke går av med seieren, men 2-2 tar vi, sa 22-åringen til Discovery+ etter kampen. Han ble også kåret til banens beste.

Rosenborg-trener Rekdal mener laget hans burde vunnet.

– Skal du vinne her, må man ta vare på sjansene. Vi hadde vel 10-12 gode sjanser. I tillegg forsvarte vi oss bra, men lagde et unødvendig straffespark. Vi så at Bodø/Glimt begynte å bli frustrerte og satte oss under press mot slutten. Men ett poeng her er ikke så verst.

Trenerkollega Kjetil Knutsen berømmet trønderne etter kampen.

– Vi møtte et heltent RBK som kom med en god kampplan. Det gikk for sent med oss, og de fikk kontret for mye i 1. omgang. Jeg synes vi fikk justert litt etter hvilen, og så ble det en kamp som levde helt inn.

Imponert kaptein

Bodø/Glimt har tatt to strake seriemesterskap, og i vinter har de herjet i Uefas conferenceliga. Rosenborg kom til seriestarten med et 0-3 tap for Raufoss i bagasjen. RBK-kaptein Markus Henriksen er klar på at den dårlige sesongoppkjøringen, med fem tap på åtte treningskamper, har preget trønderne.

– Vi gikk en runde med oss selv før denne uken. Vi har hatt en svak oppkjøring, så jeg er jævlig imponert over måten vi svarer på tiltale, sa han til Discovery.

Kampens første sjanse kom etter fem minutter, men Ulrik Saltnes' avslutning fra drøye ti meter gikk over mål. Deretter tok Rosenborg fullstendig over med flere god emulighter fra Henriksen og Victor Jensen på bakre stolpe.

I det 15. minuttet satt den for gjestene. Noah Holm ble spilt opp i boks, men Glimt-forsvaret fikk klarert. Returen ble plukket opp av nysigneringen Tobias Børkeeiet, som satte ballen kontant bak en sjanseløs Haikin fra vel 20 meter. De neste minuttene bølget kampen fram og tilbake, og Bodø/Glimt klarte å riste av seg åpningssjokket.

To kjappe Glimt-mål

Kvarteret før pause var Hugo Vetlesen nære redusering. Saltnes fikk også ny mulighet, men nok en gang gikk skuddet til 29-åringen over. En for svak avslutning stoppet Jensen fra å gjøre 2-0 sekunder før hvilen.

Glimt reiste seg etter pausen. I det 57. minutt ropte hjemmelaget på straffe etter at en avslutning fra Espejord traff Renzo Giampaoli. Dommer Espen Eskås vinket det hele videre, men fem minutter senere skulle de gulkledde få sjansen fra elleve meter.

Pellegrino ble felt av Erlend Dahl Reitan i boksen, og fra straffemerket var spissen kontant. Åtte minutter senere var kampen snudd. Et innlegg fra Brice Wembangomo fant en ryggende Espejord, som klarte å nikke ballen bak Hansen i RBK-buret.

Svarte

Rosenborg svarte innen fem minutter. Nok en gang var det Børkeeiet som var sist på ballen fra 16-metermerket, etter godt fremspill fra Olaus Skarsem. Sistnevnte kom inn som erstatter for en syk Per Ciljan Skjelbred og hadde en god kamp på midtbanen for «troillan».

– Det våkner et dyr i oss når serien starter. Det gjorde det i dag, og jeg føler vi skulle ha vunnet. Vi taper to poeng etter min mening, sa han etter kampslutt.

Fem minutter før full tid var vertene nære 3-2, da Glimt-kaptein Saltnes fant Sondre Sørli i boksen med et innlegg. Headingen fra tre meter ble avverget med et tigersprang fra Hansen. Dramatikken fortsatte helt inn, men det ble ikke flere mål.

Rosenborg møter Odd hjemme i neste runde, mens Bodø/Glimt reiser til Sandefjord.

---

KAMPFAKTA

Bodø/Glimt – Rosenborg 2-2 (0-1)

Aspmyra stadion: 6465 tilskuere.

Mål: 0-1 Tobias Børkeeiet (14), 1-1 Amahl Pellegrino (str. 62), 2-1 Runar Espejord (69), 2-2 Børkeeiet (74).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Noah Holm, Victor Jensen, Edvard Tagseth, Erlend Dahl Reitan, Rosenborg.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken (Sondre Sørli fra 78.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 78.), Amahl Pellegrino.

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Renzo Giampaoli, Markus Henriksen, Pavle Vagic – Erlend Dahl Reitan, Edvard Tagseth (Adrian Pereira fra 90.) – Olaus Skarsem (Vebjørn Hoff fra 81.), Tobias Børkeeiet, Victor Jensen – Carlo Holse, Noah Holm (Bryan Fiabema fra 87.).

Eliteserien menn søndag, 1. runde:

Haugesund – Sandefjord 1-3 (0-0)

Jerv – Strømsgodset 1-0 (0-0)

Odd – Tromsø 2-0 (1-0)

Sarpsborg – Viking 0-1 (0-0)

Aalesund – Kristiansund 1-0 (0-0)

Bodø/Glimt – Rosenborg 2-2 (0-1).

Spilt lørdag: HamKam – Lillestrøm 2-2, Molde – Vålerenga 1-0.

---