Iranske kvinner ble utestengt fra kamp

Det iranske nyhetsbyrået ISNA opplyser at av de 12.500 billettene som var solgt til kampen, som Iran vant 2-0, var 2000 av dem solgt til kvinner. Mange av dem ble stoppet på vei inn på stadion.

Iran-kaptein Alireza Jahanbakhsh stiller seg bak kritikken som er kommet i etterkant.

–Jeg tror ikke det ville skjedd noe hvis kvinner hadde kommet på stadion. Dette kunne fremmet kulturen var, sa han ifølge nyhetsbyrået AFP.

Irans president Ebhrahim Raisi har bedt innenriksministeren i landet om å se på saken. Ordfører i Mashhad hvor kampen ble spilt, Mohsen Davari, har beklaget hendelsen.

I januar fikk kvinner tilgang på en landskamp for første gang på nesten tre år. I VM-kvalifiseringskampen mot Kambodsja i oktober 2019 var det første gang siden 1981 at kvinner fikk rett til å kjøpe billetter til et slikt arrangement.