Lange svev i Planica da Norge ble toer bak Slovenia: – Vår soleklart beste lagkonkurranse

Slovenia var nok en gang storfavoritt etter å ha sikret de fire øverste plassene i fredagens individuelle renn på hjemmebane.

Hjemmefavoritten ble til slutt for sterke for Norge og vant med 24,2 poengs margin. Det norske laget kan likevel glede seg over en knallgod lagkonkurranse med 32,7 poeng ned til treer Østerrike.

Det var den første 2.-plassen for Norge denne sesongen. Tidligere i vinter ble de norske nummer tre i Bischofshofen og i skiflygings-VM i Vikersund.

Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud skal ha en stor del av æren for lørdagens pallplass. Lindvik hoppet 240 og 241,5 meter, mens Granerud sto for første omgangs lengste hopp på 244 meter. Han avsluttet lagkonkurransen for Norge med et svev på 242 meter.

– Det er den soleklart beste lagkonkurransen vår. Jeg leverer selv ett av mine beste hopprenn i vinter. Vi ender opp 25 poeng bak et lag som hadde nummer en, to, tre og fire i går. Det er helt rått, sa Granerud til Viaplay om Norges innsats.

Norsk debutant

20 år gamle Bendik Jakobsen Heggli debuterte for Norge i lagkonkurransen og gjorde et solid førsteinntrykk. Han hoppet 214 meter i første omgang og 208 meter i finalen.

– Det har vært jævlig gøy. Jeg har egentlig ikke noen andre ord, sa Heggli til Viaplay etter rennet.

Johann Forfang noterte 226 og 231,5 meter. Han var også fornøyd med Heggli lagdebut.

– Han er jo så ydmyk og fin. Det er utrolig artig. Han er et bra tilskudd til gruppa, og så kan han jo hoppe på ski også. Bra pakke, roste Forfang.

Søndag avsluttes hoppsesongen med et siste skiflygingsrenn i Planica.

Lindvik ga ledelse

I begge omganger i lagkonkurransen sendte Lindvik Norge i ledelsen. Slovenske Ziga Jelar, som vant sitt første verdenscuprenn i Planica fredag, hadde ingen sjanse til å matche den norske OL-vinnerens to hopp på rundt 240 meter.

– Det er megamorsomt når du får til sånne hopp. Det er en deilig følelse, sa Lindvik til Viaplay.

Jelar hoppet 224,5 meter i første omgang, og svevet på 227 meter i finaleomgangen gjorde at Norge inntok ledelsen igjen med 5,2 poeng med tre hoppere igjen for alle lagene.

Heggli fikk sitt å stri med i kamp mot Slovenias hoppveteran Peter Prevc. I finaleomgangen hoppet Prevc 236 meter, til stor jubel fra de mange fremmøtte i Planica. Heggli var ikke i nærheten av å matche hoppet til ni år eldre Prevc. Etter trønderens svev var Norge 25,1 bak Slovenia.

Sikret posisjonen

Norge hadde nesten like stor margin ned til Østerrike og Polen i kampen om de to siste pallplassene. Østerrike lå 22,1 poeng bak og Polen hadde 30,4 poeng opp til Norge med to hoppere igjen for hvert lag.

Forfang forbedret seg fra lengden han leverte i første omgang med 231,5 meter i finaleomgangen, før Timi Zajc slukket siste rest av Norges seiershåp. Zajc hoppet 241 meter.

Granerud dro til med et enda lengre hopp enn Zajc. Anze Lanisek hadde uansett ingen problemer med å sikre seieren for Slovenia.

For to uker siden vant Slovenia med 128 poeng ned til Tyskland på 2.-plass og havnet hele 151,9 poeng foran treer Norge. I Planica var et norske lag i framgang langt nærmere.

Verdenscup hopp menn (skiflyging) i Planica, Slovenia (HS240) lørdag, lagkonkurranse:

1) Slovenia 1601,1 – Ziga Jelar (224,5-227), Peter Prevc (226-236), Timi Zajc (240,5-241), Anze Lanisek (222,5-237,5), 2) Norge 1576,9 – Marius Lindvik (240-241,5), Bendik Jakobsen Heggli (214-208), Johann André Forfang (226-231,5), Halvor Egner Granerud (244-242), 3) Østerrike 1544,2 – Michael Hayböck (216-231,5), Daniel Tschofenig (211-220,5), Manuel Fettner (222-224,5), Stefan Kraft (237,5-241).

4) Polen 1522,2, 5) Tyskland 1425,8, 6) Japan 1355,3, 7) Finland 1259,5, 8) Sveits 1198,1.

Nasjonscupen (35 av 36 renn):

1) Østerrike 5694, 2) Slovenia 5500, 3) Tyskland 5339, 4) Norge 5222, 5) Japan 3958 6) Polen 2252.