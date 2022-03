Fotballtinget vedtok VIF-forslag mot omstridte regimer

Det ble vedtatt med stort flertall på tinget. Forslagene kom opprinnelig fra Vålerenga Fotball, og det var klart at forbundsstyret også ville støtte dem.

VIFs første forslag gjaldt treningsleirer og treningskamper, mens det andre gjaldt sponsor- og samarbeidsavtaler. Klubbens representant poengterte at Qatar aldri burde fått årets fotball-VM for menn og sa at forslaget er VIFs bidrag til at en slik tildeling ikke skal skje igjen.

«NFF og deres medlemsklubber skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot landslag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett», het det blant annet.

Det ble foreslått fra salen at grepet om kamper også skulle gjelde klubblag på seniornivå, og dette ble det også enighet om før avstemningen.

Forslaget om treningsleirer og treningskamper ble vedtatt med 163 mot 2 stemmer. Forslaget om sponsor- og samarbeidsavtaler ble vedtatt med 165 mot 1 stemme.