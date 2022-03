Klaveness valgt til ny president i Norges Fotballforbund

Klaveness var valgkomiteens kandidat, og søndag ble hun offisielt den første kvinnelige fotballpresidenten i norsk fotballhistorie. Hun fikk stående applaus av et samlet fotballting.

66 år gamle Terje Svendsen stilte ikke til gjenvalg etter seks år i rollen, og i desember ble Klaveness innstilt som ny president. Da omtalte valgkomiteens leder Torleiv Sandvik valget som «tidenes signering i norsk fotball».

Klaveness har vært elitedirektør i Norges Fotballforbund siden 2018 og er utdannet jurist. Den tidligere landslagsprofilen har blant annet jobbet som dommerfullmektig i Oslo tingrett og vært spesialrådgiver for Norges Bank ved siden av fotballkarrieren.

40-åringen spilte til sammen 73 A-landskamper for Norge i sin innholdsrike karriere som spiller. Hun representerte Sandviken, Bjørnar, Athene Moss, Asker, Umeå og Stabæk på klubbnivå.

Roses

Lederen av NFFs valgkomité forklarte at Klaveness er den beste profilen man kunne ha funnet som fotballpresident.

– Vi har hatt menn som presidenter i 102 år, og vi ønsket tidlig å se på alternative kvinnelige presidenter. Jeg må understreke at vi hadde veldig gode innspill på menn som kunne ha fylt presidentrollen på en god måte, men vi landet på en kandidat som vi mente ville være den beste profilen i tiden vi lever i nå, sa Sandvik.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, er strålende fornøyd med valget.

– Hun er svært dyktig til å få alle til å jobbe i samme retning. Og hun forstår at toppfotball er eliteidrett. Drømmen om mesterskap og toppklubb i Champions League kan bli virkelighet med Lise som president, sier han til NTB.

Økte presidentlønnen

Klaveness sin lønn som president har vært et tema inn mot fotballtinget. NFF måtte øke kompensasjonen til fotballpresident for at hun ikke skulle gå betydelig ned i lønn fra jobben som elitedirektør i forbundet.

– Vi fant det svært urimelig at en kandidat fra vår egen organisasjon skal lide et stort økonomisk tap i fire år ved å takke ja til noe hun ikke hadde søkt på eller var innstilt til å ta i utgangspunktet, sa komitéleder Sandvik tidligere denne uken.

I budsjettforslaget for 2022, som ble enstemmig vedtatt på tinget, er det fastslått at godtgjørelsen til presidenten skal ligge i intervallet 12 til 17 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Klaveness får en lønn på 1.672.000 kroner, om lag 16G, i tillegg til bilgodtgjørelse på inntil 200.000 kroner.

Hun fratrådte stillingen som elitedirektør fredag denne uken og går i gang som fotballpresident umiddelbart.

