Norge utenfor OL-pallen i laghopp – endte på fjerdeplass

Norge var tittelforsvarer og en av favorittene sammen med Tyskland, Polen, Østerrike, Japan og Slovenia før mandagens renn. Halvor Egner Granerud, Daniel-André Tande, Robert Johansson og Marius Lindvik utgjorde Norges lag.

Det norske laget lå svært godt an halvveis i første omgang, men vanskelige forhold for Johansson og Lindvik gjorde at Norge lå på tredjeplass før finaleomgangen. Det var 10,9 poeng opp til ledende Slovenia.

Og hopplykken snudde ikke for de norske. Granerud og Tande sviktet med hopp på 118,5 og 124 meter i finalen. Et knallhopp fra Robert Johansson på 136,5 meter holdt de norske gutta inn i gullkampen en liten stund, men Lindviks sistehopp på 126,5 meter var ikke bra nok til en pallplass.

Østerrike tok gullet og la seg 8,3 poeng foran Slovenia, mens Tyskland knep bronsen. Det norske laget var 0,8 poeng unna edelt metall.

Gullvinneren slet

Førsteomgangen var preget av mye venting og vanskelige forhold. Flere av hopperne slet med å sveve over K-punktet på 125 meter. Før finalen ledet Slovenia ni poeng foran Østerrike.

Det startet godt for de norske. To gode hopp fra Granerud og Tande, på henholdsvis 138 meter og 130,5 meter, gjorde at Norge ledet med et halvt poeng på slovenerne halvveis i omgangen.

Johansson klarte ikke å følge opp og landet på 125,5 meter. Norge gikk dermed inn 0,4 poeng bak Slovenia før den ferske gullvinneren i stor bakke, Marius Lindvik, var siste nordmann ut fra bommen.

Inn mot den siste puljen var det fryktelig forhold i bakken. Et kjempehopp fra slovenske Peter Prevc på 129 meter la press på Lindvik. 23-åringen hadde dessverre forferdelige forhold og landet på kun 121 meter.

Svak norsk omgang

Også i andre omgang var forholdene tøffe. Granerud hadde finalens nest svakeste hopp på 118,5 meter.

– Det er komisk på en måte. Jeg følte jeg hadde hele Kina i ryggen. Det var tungt, sa en misfornøyd Granerud til Discovery etterpå.

Norge tok sin første gullmedalje i lagøvelsen for fire år siden i Pyeongchang. Da besto laget av Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson. Fra før er det blitt tre bronsemedaljer siden lagkonkurranse kom med i OL for 34 år siden i Calgary. De kom i 1988, 2006 og 2010.

Lagkonkurranse menn (HS140) mandag:

Gull: Østerrike 942,7 – Stefan Kraft (127,5-121,5), Daniel Huber (130,5-129), Jan Hörl (133-137,5), Manuel Fettner (128-128),

sølv: Slovenia 934,4 – Lovro Kos (134-120), Cene Prevc (132-132), Timi Zajc (124-126), Peter Prevc (129-127),

bronse: Tyskland 922,9 – Constantin Schmid (126,5-122), Stephan Leyhe (127,5-129), Markus Eisenbichler (136-139,5), Karl Geiger (121-128),

4) Norge 922,1 – Halvor Egner Granerud (138-118,5), Daniel-André Tande (130,5-124), Robert Johansson (125,5-136,5), Marius Lindvik (121-126,5),

5) Japan 882,8 – Yukiya Sato (126-119), Naoki Nakamura (124,5-122), Junshiro Kobayashi (128,5-120), Ryoyu Kobayashi (134-132,5),

6) Polen 880,1 – Piotr Zyla (118-125,5), Pawel Wasek (131,5-120), Dawid Kubacki (122-126), Kamil Stoch (137-127,5),

7) ROC 806,5 – Danil Sadrejev (128,5-119), Roman Trofimov (127-119,5), Mikhail Nazarov (120-117), Jevgenij Klimov (118-121),

8) Sveits 791,5 – Dominik Peter (112-119), Gregor Deschwanden (122-123,5), Simon Ammann (116-121,5), Killian Peier (118,5-124),

Ikke til finaleomgangen: 9) Tsjekkia 279,5, 10) USA 261,0, 11) Kina 115,0.