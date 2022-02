Kilde utenfor pallen i OL-utforen

Etter 26 startende ligger Kilde på en foreløpig femteplass. Han er 51/100 sekund bak sveitsiske Beat Feuz i tet. KjetilJansrud trakk seg fra start på grunn av knesmerer.

Det var ikke et renn av toppklasse fra den norske fartskongen. Han ledet på toppen, men kjøringen var rufsete. Det skulle også gi utslag på tiden. Kilde var i mål 35 hundredeler bak østerrikeren Matthias Mayer.

Da holdt det til 2.-plass, men senere ble han jekket nedover av James Crawford, Feuz og Frankrikes superveteran Johan Clarey (41). Sistnevnte la seg inn på sølvplass, kun ti hundredeler bak ledertiden.

– Jeg var rett og slett ikke god nok i dag. Det var bra i enkelte partier, men jeg klarte ikke helt å få flyten og fart på den siste flata. Der gikk det bare tregt. Det halvsekundet har jeg så definitivt inne, så det er surt, sa Kilde til Discovery.

– Det ville seg ikke helt som på treningene. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg ble for drøy og bakpå i henget. Da går tiden fort i en relativt lett utfor, la han til.

Mye nesten

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunnet hele seks fartsrenn i verdenscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i mesterskap har 29-åringen fortsatt til gode å få det til å stemme.

Han har to fjerdeplasser (super-G og superkombinasjon) som bestenotering. Begge kom i VM-sammenheng. I OL hadde han tidligere aldri vært bedre enn nummer 13 (super-G i 2014 og 2018). Mandag kan han vise til bedre tall, men det blir svært mager trøst.

Adrian Smiseth Sejersted ligger på en foreløpig 11.-plass i OL-debuten. Han var i mål 1,13 bak Feuz. Kjetil Jansrud kom ikke til start.

- Han hadde litt knesmerter under oppvarmingen og vil spare seg til super-G tirsdag, sa sportssef Claus Ryste.

Dramatisk start

For to måneder siden falt Jansrud stygt og pådro seg en kneskade under et super-G-renn i Beaver Creek. Det ble etterpå meldt at han måtte belage seg på minst et halvår borte fra alpinsporten. Sjokket var derfor stort da han like før OL-avreisen ble tatt ut i den norske troppen.

Den første utkjøringen i OL-utforen kom allerede fra startnummer 2. Dominik Schwaiger mistet kontrollen, falt og skadet armen. Det gikk mange minutter før tyskeren ble fraktet ut på båre.

For fire år siden suste Aksel Lund Svindal ned til Norges første OL-gull i utfor. Da vant han foran Jansrud og Feuz.

Utfor menn:

Gull: Beat Feuz, Sveits 1.42,69,

sølv: Johan Clarey, Frankrike 1.42,79,

bronse: Matthias Mayer, Østerrike 1.42,85,

4) James Crawford, Canada 1.42,92, 5) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 1.43,20, 6) Dominik Paris, Italia 1.43,21, 7) Marco Odermatt, Sveits 1.43,40, 8) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.43,45, 9) Max Franz, Østerrike 1.43,52, 10) Bostjan Kline, Slovenia 1.43,75.

Øvrige norske: 11) Adrian Smiseth Sejersted 1.43,82. Startet ikke: Kjetil Jansrud.