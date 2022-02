FHI og Helsedirektoratet åpner for oppheving av restriksjoner i idretten

Det åpnes for lavt tiltaksnivå, som medfører av «organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig». I tillegg kan som ventet toppidrett gjennomføres som normalt.

Dermed kan idretten håpe foran regjeringens pressekonferanse senere tirsdag. Forrige uke sa idrettspresident Berit Kjøll at tiden er moden for å gjenåpne idretten for fullt etter at den har vært nedstengt under deler av koronapandemien. Hun kan se ut til å få viljen sin tirsdag.

