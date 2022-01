Positiv utvikling for Tande og Forfang – rekker sannsynligvis OL

Det forteller landslagstrener Alexander Stöckl til NTB fredag formiddag. Tande og Forfang har vært koronasmittet og er i prosessen med å teste seg klar for OL.

– Heldigvis er det ikke noen flere positive. De tre som er hjemme (Tande, Forgang og Fredrik Villumstad), kjører testregime med daglig testing for å se når de bikker over den berømte CT-verdien på 35.

CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi.

– Det er en positiv utvikling. De måler fra 25 til 30, så det er egentlig et spørsmål om tid før de er klarert for OL, sier Stöckl.

En uke til kvalifisering

Kvalifiseringen til det første OL-rennet i Beijing går lørdag i neste uke. Tande og Forfang må levere den første negative koronatesten senest fem dager før avreise til Kina, og deretter må de ha ytterligere tre godkjente prøver før de kan sette seg på OL-flyet.

Denne helgen er resten av hopplandslaget i Tyskland før de vender blikket mot OL. Stöckl sier at han er veldig trygg på forholdene i verdenscupen i Willingen denne helgen. Der er det kontroller i hoppområdet av at alle bruker munnbind, og alle som jobber frivillig, blir også virustestet hver dag.

– De er veldig nøye her. Vi bor på et hotell som tilrettelegger alt for oss. Det er gode avstander mellom folk, det er enkeltrom på alle mann, noe som ikke var mulig tidligere, med tanke på både økonomi og kapasitet. Vi møter ingen folk som er utenfor den bobla vi er i, sier landslagstreneren.