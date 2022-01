OL i smittehåndtering

Lekene skal gjennomføres fri for omikronsmitte, en smitte hele verden nå er rammet av, men som ikke framstår som verre enn en mild influensa. Men for utøvere som har trent for et OL i fire år, er det ramme alvor. Og hvor mye ressurser skal brukes på å bringe en smittefri idrettsverden til Kina?

Torsdag kveld setter langrennssjef Espen Bjervig seg på Olympiatoppens første charterfly til Beijing uten at han aner hva slags lag han vil være sjef for om en drøy uke. For det er vel naivt å tro at ikke flere enn Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå vil få positive tester de neste dagene. Og bare for å komme seg ut av Italia, der disse løperne nå befinner seg, er det ti dagers karantene som gjelder.

[ Langrennssjefen: OL burde vært utsatt ]

Derfor sitter man nå og komponerer et nødlandslag i langrenn, med løpere som ikke er akklimatisert for løp som skal gå opp mot 1800 meters høyde i Kina. Og på grunn av IOCs strenge krav til laguttak kan man ikke sende reserver i tillegg. Norge har åtte langrennsplasser av hvert kjønn i OL, og det er ikke lov å sende flere. De som settes på flyet, utgjør også laget. Hvis et nytt navn kommer inn, må en annen ut.

– Når vi må bevege oss rundt i romdrakter for å delta, må vi vurdere å bli hjemme. Vi er nesten der nå, var hjertesukket fra landslagslege Øystein Andersen på onsdagens digitale pressekonferanse.

Heidi Wengs første øvelse skulle være 15 kilometer med skibytte lørdag i neste uke. Nå må hun først sitte i ti dagers isolasjon med treningsforbud før hun kan tenke på mulig OL-deltakelse. Man trenger ikke være professor i treningslære for å konkludere med at den deltakelsen er høyst usannsynlig. Men det er fortsatt lenge til den avsluttende tremila som er OLs aller siste øvelse søndag 20. februar …

[ Her er hele OL-programmet, dag for dag ]

Det er ikke bare norsk idrett som er opptatt av dette. Det er tusenvis av OL-utøvere som nå opplever et helt vanvittig smitteregime der alle vet at det er ren bingo om man kommer til start eller ikke. I den norske langrennsleiren meldes det om utstrakt bruk av galgenhumor. Therese Johaug, som fikk startnekt i OL for fire år siden på grunn av dopingsaken mot henne, har konkludert med at det ikke er meningen at hun skal vinne noe individuelt OL-gull hvis hun nå også blir smittet. Og nå er hun altså definert som nærkontakt til sine lagvenninner som sitter isolert. Heidi Weng er kanskje den løperen som har tatt smittevern til øverste nivå det siste året.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø kalte det “Perleporten” da han på et mediemøte i forrige uke definerte prosessen fram til utøverne faktisk er på plass i Kina. Ikke skal man bare være frisk, men man må ha avgitt fem negative tester før man i det hele tatt kan sette seg på flyet. Og hvilket fly? Det går knapt ordinære fly til Beijing, men IOC har vært nødt til å sette opp diverse charterfly fra Europa de neste dagene.

Halvannen uke før OL åpner er det smittekaos på alle nivåer. Og det framstår som mer og mer uforståelig hvorfor ikke disse lekene er blitt utsatt for lengst. For dette har man sett komme.

