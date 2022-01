Djokovic fikk inndratt visumet tre dager før Australian Open-starten

Etter flere dager med venting bekreftet Australias immigrasjonsminister Alex Hawke at Djokovics visum er inndratt. Myndighetene begrunner det med helsemessige årsaker og at det er i offentlighetens interesse å utvise verdenseneren.

Djokovic risikerer å bli utestengt fra Australia i tre år.

Det er andre gang på kort tid at han får oppholdstillatelsen kansellert. Mandag bestemte en dommer at Djokovic likevel skulle få lov til å være i Australia etter at han fikk inndratt visumet forrige uke. Serberens håp ble ytterligere forsterket av at han torsdag fikk motstander i den første runden av Australian Open. Turneringen starter førstkommende mandag.

Nå faller likevel drømmen om en 21. Grand Slam-tittel i grus. Hawke brukte en «personlig kanselleringsrett» til å fjerne visumet igjen.

Djokovic er ikke vaksinert mot korona, men hadde viruset i desember. Dermed fikk han medisinsk fritak fra å være vaksinert i forbindelse med deltakelse i Australian Open.

Da serberen og hans team ankom Melbourne onsdag sist uke, viste det seg at han hadde søkt om feil visum. Dermed satte myndighetene verdenseneren på karantenehotell, der han har vært i påvente av en rettslig avgjørelse.

Den kom mandag, og han fikk medhold. Dermed så det ut til at han ville få delta i den prestisjetunge Grand Slam-turneringen. Likevel tok Hawke en «egen» avgjørelse om å trekke visumet og sende ham ut av landet.

Det er ikke kjent hva som nå vil skje videre. Trolig vil Djokovic be sine advokater vurdere situasjonen juridisk.

Fakta

Dette er tennisspilleren Novak Djokovic:

* Alder: 34 år (født 22. mai 1987)

* Nasjonalitet: Serbia

* Verdensranking: 1.-plass (siden februar 2020)

* Proff siden: 2003

* ATP-titler: 86

* Grand Slam-titler: 20 (9 i Australian Open, 6 i Wimbledon, 3 i US Open og 2 i Roland-Garros)

* Aktuell: Har fått visumet til Australia kansellert og blir kastet ut av landet. Han skulle stille som tittelforsvarer i Australian Open.